Хотів пограбувати. На Одещині автостопник підірвав гранату в авто, є поранений
На Одещині автостопник у військовій формі підірвав у машині гранату. В результаті одна людина поранена.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Одеській області.
Попередньо правоохоронці встановили, що водій вантажного автомобіля підібрав на трасі чоловіка у військовій формі.
– Автостопник попросив підвезти його, а по дорозі почав вимагати у керманича та його пасажира гроші, дістав гранату і висмикнув чеку, після чого стався вибух, – йдеться у повідомленні.
В результаті інциденту тілесних ушкоджень зазнав пасажир водія.
Зловмисник з місця події втік. Для його затримання правоохоронці вводили спеціальну поліцейську операцію Сирена.
Зараз із затриманим працюють слідчі. Встановлюються всі обставини події.
Раніше на Прикарпатті чоловік з пістолетом та ножем пограбував АЗС.
Фото: ГУ Нацполіції в Одеській області
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