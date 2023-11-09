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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Хотів пограбувати. На Одещині автостопник підірвав гранату в авто, є поранений

Хотів пограбувати. На Одещині автостопник підірвав гранату в авто, є поранений

На Одещині автостопник у військовій формі підірвав у машині гранату. В результаті одна людина поранена.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Одеській області.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій вантажного автомобіля підібрав на трасі чоловіка у військовій формі.

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– Автостопник попросив підвезти його, а по дорозі почав вимагати у керманича та його пасажира гроші, дістав гранату і висмикнув чеку, після чого стався вибух, – йдеться у повідомленні.

Хотів пограбувати. На Одещині автостопник підірвав гранату в авто, є поранений
Нацполіція
Хотів пограбувати. На Одещині автостопник підірвав гранату в авто, є поранений
Нацполіція
Хотів пограбувати. На Одещині автостопник підірвав гранату в авто, є поранений
Нацполіція
Хотів пограбувати. На Одещині автостопник підірвав гранату в авто, є поранений
Хотів пограбувати. На Одещині автостопник підірвав гранату в авто, є поранений
Хотів пограбувати. На Одещині автостопник підірвав гранату в авто, є поранений

В результаті інциденту тілесних ушкоджень зазнав пасажир водія.

Зловмисник з місця події втік. Для його затримання правоохоронці вводили спеціальну поліцейську операцію Сирена.

Зараз із затриманим працюють слідчі. Встановлюються всі обставини події.

Раніше на Прикарпатті чоловік з пістолетом та ножем пограбував АЗС.

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Хотів пограбувати. На Одещині автостопник підірвав гранату в авто, є поранений

Фото: ГУ Нацполіції в Одеській області

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граната, Одеська область, Поліція
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