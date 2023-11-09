Карта боевых действий на 9 ноября 2023 — ситуация на фронте
За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. В целом враг нанес два ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Карта боевых действий в Украине на 9 ноября 2023 года:
Ситуация в Украине на 9 ноября 2023 года:
Авиационным ударам подверглись: Петропавловка Харьковской области; Спорное, Андреевка, Дилиевка, Авдеевка, Новобахмутовка, Александрополь, Новокалиново, Марьинка, Новомихайловка, Елизаветовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области, Новоивановка Запорожской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где наши защитники отбили шесть атак противника.
На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия у Новоегоровки Луганской области, успеха не имел.
На Бахмутском направлении наши воины отбили около 30 атак противника в районах Богдановки, Хромового, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.
В свою очередь Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши защитники стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отбили более 10 атак врага.
Потери РФ в войне на 9 ноября 2023 года:
- личного состава — около 308 720 (+1080) чел,
- танков — 5316 (+15) ед,
- боевых бронированных машин — 10014 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 7475 (+36) ед,
- РСЗО — 875 (+3) ед,
- средств ПВО — 577 (+5) ед,
- самолетов — 322 ед,
- вертолетов — 324 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5593 (+26) ед,
- крылатых ракет — 1557 (+1) ед,
- кораблей/катеров — 20 ед,
- подводных лодок — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9853 (+39) ед,
- специальной техники — 1059 (+5) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 624-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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