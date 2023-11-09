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Карта боевых действий на 9 ноября 2023 — ситуация на фронте

Війна в Україні, ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. В целом враг нанес два ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Карта боевых действий в Украине на 9 ноября 2023 года:

Карта боевых действий на 9 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 9 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 9 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 9 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 9 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 9 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 9 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 9 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 9 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 9 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 9 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 9 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 9 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 9 ноября 2023 — ситуация на фронте

Ситуация в Украине на 9 ноября 2023 года:

Авиационным ударам подверглись: Петропавловка Харьковской области; Спорное, Андреевка, Дилиевка, Авдеевка, Новобахмутовка, Александрополь, Новокалиново, Марьинка, Новомихайловка, Елизаветовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области, Новоивановка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

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На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где наши защитники отбили шесть атак противника.

На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия у Новоегоровки Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении наши воины отбили около 30 атак противника в районах Богдановки, Хромового, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В свою очередь Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши защитники стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отбили более 10 атак врага.

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Потери РФ в войне на 9 ноября 2023 года:

  • личного состава — около 308 720 (+1080) чел,
  • танков — 5316 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин — 10014 (+18) ед,
  • артиллерийских систем — 7475 (+36) ед,
  • РСЗО — 875 (+3) ед,
  • средств ПВО — 577 (+5) ед,
  • самолетов — 322 ед,
  • вертолетов — 324 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 5593 (+26) ед,
  • крылатых ракет — 1557 (+1) ед,
  • кораблей/катеров — 20 ед,
  • подводных лодок — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9853 (+39) ед,
  • специальной техники — 1059 (+5) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 624-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW
Война в Украине, Карта
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