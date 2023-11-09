Карта бойових дій на 9 листопада 2023 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні на 9 листопада 2023:

Ситуація в Україні на 9 листопада 2023:

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка Харківської області; Спірне, Андріївка, Диліївка, Авдіївка, Новобахмутівка, Олександропіль, Новокалинове, Мар’їнка, Новомихайлівка, Єлизаветівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Новоіванівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Зараз дивляться

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили шість атак противника.

На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії біля Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили близько 30 атак противника в районах Богданівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Своєю чергою Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші захисники стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили понад 10 атак ворога.

Втрати РФ у війні на 9 листопада 2023:

особового складу ‒ близько 308 720 (+1080) осіб,

танків ‒ 5316 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 10014 (+18) од,

артилерійських систем – 7475 (+36) од,

РСЗВ – 875 (+3) од,

засобів ППО ‒ 577 (+5) од,

літаків – 322 од,

гелікоптерів – 324 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5593 (+26) од,

крилатих ракет ‒ 1557 (+1) од,

кораблів /катерів ‒ 20 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9853 (+39) од,

спеціальної техніки ‒ 1059 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 624-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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