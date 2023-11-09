Елена Кондратюк: Цель УЖК — паритетное участие женщин и мужчин в процессах восстановления Украины
Седьмой Украинский женский конгресс, который состоится 22-23 ноября в Киеве, будет посвящен теме паритетного участия женщин и мужчин в процессах восстановления Украины.
Об этом заявила соучредитель УЖК, вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.
На своей странице в Facebook она рассказала, что гостями Конгресса станут “женщины, которые делают чрезвычайные вещи во время войны”.
По словам Кондратюк, УЖК планирует исследовать вопрос проявления лидерских качеств женщин во время военных вызовов, а также услышать мнение правительства о возможностях господдержки женщин в бизнесе, конкретные примеры социальной адаптации женщин-ветеранов.
— Общая цель Конгресса — добиться, чтобы женщины были паритетной с мужчинами составляющей восстановления Украины, чтобы они имели возможность влиять на процессы и решения без дискриминации и “стеклянных потолков”, — отметила Кондратюк.
Она также сообщила, что в этом году УЖК подготовил действительно звездный состав спикеров:
— Представительство на 7-м Украинском женском конгрессе будет очень высоким! Мужчины у нас, конечно, тоже будут — мы же за равные права! Кто именно? Дадим инфу чуть позже! Интрига!
Напомним, что тема 7-го УЖК — Женское лидерство. Время восстановления. Время восстановления. Зарегистрироваться для участия в Конгрессе можно на сайте УЖК www.womenua.today.
Фото: УЖК
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