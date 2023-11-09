Олена Кондратюк: Мета УЖК – паритетна участь жінок і чоловіків у процесах відбудови України
Сьомий Український жіночий конгрес, який відбудеться 22-23 листопада у Києві, буде присвячений темі паритетної участі жінок і чоловіків у процесах відбудови України.
Про це заявила співзасновниця УЖК, віцеспікер Верховної Ради України Олена Кондратюк.
На своїй сторінці у Facebook вона розповіла, що гостями Конгресу стануть “жінки, які роблять надзвичайні речі під час війни”.
За словами Кондратюк, УЖК планує дослідити питання проявів лідерських якостей жінок під час воєнних викликів, а також почути думку уряду щодо можливостей держпідпримки жінок у бізнесі, конкретні приклади соціальної адаптації ветеранок.
– Загальна мета Конгресу – домогтися, щоб жінки були паритетною з чоловіками складовою відбудови України, щоб вони мали змогу впливати на процеси і рішення без дискримінації і “скляних стель”, – зазначила Кондратюк.
Вона також повідомила, що цього року УЖК підготував справді зірковий склад спікерів і спікерок:
– Представництво на 7-му Українському жіночому конгресі буде дуже високим! Чоловіки у нас, звичайно, теж будуть – ми ж за рівні права! Хто саме? Дамо інфу трохи згодом! Інтрига!
Нагадаємо, що тема 7-го УЖК – Жіноче лідерство. Час відновлення. Час відбудови. Зареєструватися для участі в Конгресі можна на сайті УЖК www.womenua.today.
Фото: УЖК
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