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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Олена Кондратюк: Мета УЖК – паритетна участь жінок і чоловіків у процесах відбудови України

Олена Кондратюк

Сьомий Український жіночий конгрес, який відбудеться 22-23 листопада у Києві, буде присвячений темі паритетної участі жінок і чоловіків у процесах відбудови України.

Про це заявила співзасновниця УЖК, віцеспікер Верховної Ради України Олена Кондратюк.

На своїй сторінці у Facebook вона розповіла, що гостями Конгресу стануть “жінки, які роблять надзвичайні речі під час війни”.

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За словами Кондратюк, УЖК планує дослідити питання проявів лідерських якостей жінок під час воєнних викликів, а також почути думку уряду щодо можливостей держпідпримки жінок у бізнесі, конкретні приклади соціальної адаптації ветеранок.

– Загальна мета Конгресу – домогтися, щоб жінки були паритетною з чоловіками складовою відбудови України, щоб вони мали змогу впливати на процеси і рішення без дискримінації і “скляних стель”, – зазначила Кондратюк.

Вона також повідомила, що цього року УЖК підготував справді зірковий склад спікерів і спікерок:

– Представництво на 7-му Українському жіночому конгресі буде дуже високим! Чоловіки у нас, звичайно, теж будуть – ми ж за рівні права! Хто саме? Дамо інфу трохи згодом! Інтрига!

Нагадаємо, що тема 7-го УЖК – Жіноче лідерство. Час відновлення. Час відбудови. Зареєструватися для участі в Конгресі можна на сайті УЖК www.womenua.today.

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Фото: УЖК

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відновлення України, Верховна Рада IX скликання, Гендерна рівність, Київ, Олена Кондратюк
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