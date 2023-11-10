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Украина
Юлия Гайдук, редакторка ленты

Что известно о российском ракетоносце Аскольд: особенности и технические характеристики

ракетоносець Аскольд

4 ноября 2023 года во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Как стало известно, во время ракетной атаки, ВСУ нанесли удар, который пришелся на судостроительный завод в Керчи. В результате удара был поврежден один из новейших российских малых ракетных кораблей Аскольд.

Этот МРК проекта 22800 Каракурт был носителем ракет Калибр. Он завершал свои испытания и еще даже не был принят в состав флота. Ввести в строй корабль планировали до конца 2023 года.

Что известно о ракетоносце Аскольд

Малый ракетный корабль (МРК) Аскольд был заложен 18 ноября 2015 года на Керченском судостроительном заводе Залив. Его заводской номер 802. Корабль спустили на воду 21 сентября 2021 года, и до ноября 2023 года он находился на испытаниях. Ввод в эксплуатацию планировался в конце 2023 года.

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Ракетоносец Аскольд — это сверхновый корабль серии Каракурт с технологией стелс. На нем было расположено восемь шахт для запуска крылатых ракет.

На момент удара Аскольд находился у причальной стенки и достраивался. По данным источников, он был поражен противокорабельной ракетой SCALP французского производства.

Ракеты SCALP-EG (фр. Système de croisière conventionnel autonome à longue portée Emploi General, что в переводе: многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением) — являются французским вариантом британской Storm Shadow.

Особенности корабля Аскольд

Особенностью поврежденного в Керчи российского корабля является наличие морского типа зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь С-1. Это система противовоздушной обороны (ПВО), которая была установлена на корабле.

Стоит отметить, что изготовление подобных кораблей дорогостоящее, поэтому судостроительный завод в Керчи производит только один образец в год. По данным на 2017 год, стоимость одного такого корабля оценивалась в 2 миллиарда рублей, это около 780 миллионов гривен.

Технические характеристики

На борту ракетоносца Аскольд установлены:

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  • пусковая установка на 8 ракет Калибр или Оникс ;
  • одна пушка калибра 76,2 мм и одна 30 мм;
  • несколько пулеметов;
  • легкое зенитное ракетно-пушечное вооружение.

Размеры типового корабля Каракурт: длина 67 метров, ширина 11 метров, водоизмещение 800 тонн.

Аскольд имеет три двигателя по 8000 л.с., которые позволяют ему развивать скорость до 30 узлов и перемещаться на расстояние до 2500 миль.

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Что известно о российском ракетоносце Аскольд: особенности и технические характеристики

Война в Украине, ВСУ, ракетний удар
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