Що відомо про російський ракетоносець Аскольд: особливості та технічні характеристики

4 листопада 2023 у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Як стало відомо, під час ракетної атаки, ЗСУ завдали удару, який припав на суднобудівний завод у Керчі. В результаті удару був пошкоджений один із найновіших російських малих ракетних кораблів Аскольд.

Цей МРК проєкту 22800 Каракурт був носієм ракет Калібр. Він завершував свої випробування й ще навіть не був взятий до складу флоту. Ввести корабель в дію планували до кінця 2023 року.

Що відомо про ракетоносець Аскольд

Малий ракетний корабель (МРК) Аскольд було закладено 18 листопада 2015 року на Керченському суднобудівному заводі Залив. Його заводський номер 802. Корабель спустили на воду 21 вересня 2021 року, і до листопада 2023 року він перебував на випробуваннях. Введення в експлуатацію планувалося наприкінці 2023 року.

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Ракетоносець Аскольд — це надновий корабель серії Каракурт із технологією стелс. На ньому було розташовано вісім шахт для запуску крилатих ракет.

На момент удару Аскольд перебував біля причальної стінки й добудовувався. За даними джерел, його уразила протикорабельна ракета SCALP французького виробництва.

Ракети SCALP-EG (фр. Système de croisière conventionnel autonome à longue portée Emploi General, перекладається як: багатоцільова високоточна крилата ракета великої дальності з автономним наведенням) – це французький варіант британської Storm Shadow.

Особливості корабля Аскольд

Особливістю пошкодженого у Керчі російського корабля є наявність морського типу зенітного ракетно-гарматного комплексу Панцир С-1. Це система протиповітряної оборони (ППО), що була встановлена на кораблі.

Варто зазначити, що виготовлення таких кораблів дороге, тому суднобудівний завод у Керчі виготовляє лише один екземпляр на рік. За даними станом на 2017 рік, вартість одного такого корабля оцінювалась у 2 мільярди рублів, це близько 780 мільйонів гривень.

Технічні характеристики

На борту ракетоносця Аскольд встановлені:

пускова установка на 8 ракет Калібр Онікс

одна гармата калібру 76,2 мм й одна 30 мм;

кілька кулеметів;

легке зенітне ракетно-гарматне озброєння.

Розміри типового корабля Каракурт: довжина 67 метрів, ширина 11 метрів, водотоннажність 800 тонн.

Аскольд має три двигуни по 8000 к.с., які дають йому змогу розвивати швидкість до 30 вузлів й переміщатися на відстань до 2500 миль.

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