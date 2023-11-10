Украина работает с Литвой над поставкой бронированных медицинских эвакуационных машин – Зеленский

Украина работает с Литвой над поставкой бронированных медицинских эвакуационных машин для украинских воинов на фронте.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Глава государства сообщил о встрече с министром обороны Литвы, с которым получился “хороший разговор”.

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— Поблагодарил за уже оказанную Украине поддержку — очень весомую. Это и оружие, и политическая поддержка, и абсолютно искренняя поддержка общества в Литве для Украины, для украинцев. Действительно чувствуется наше союзничество. Я попросил передать слова нашей украинской благодарности господину президенту Науседе, — отметил президент.

Зеленский сказал, что обсудил с главой Минобороны Литвы дальнейшее оборонное сотрудничество и рассказал о работе над поставкой бронированных медицинских эвакуационных машин для ребят на фронте.

— Готовимся и к другим международным коммуникациям и мероприятиям — мы сделаем все, чтобы добавить Украине силы, — подчеркнул глава государства.

Кроме этого, Зеленский рассказал, что 10 ноября обратился к участникам Парижского форума мира, который объединил лидеров: европейских и с других континентов. Проинформировал глава государства и о визите первой леди Украины во Францию.

Президент также отметил украинских военных за оборону государства:

— Артиллеристы 55 бригады — горжусь вами! Марьинское направление — воины 79 отдельной бригады ДШВ, спасибо! Авдеевка — 53 и 110 отдельные механизированные бригады. Спасибо! Купянск — 14 отдельная механизированная бригада, 57 отдельная мотопехотная, 13 батальон 95 бригады, 3 батальон 54 отдельной механизированной бригады, 2 батальон 30 отдельной механизированной и 40 отдельная артиллерийская бригада — я благодарю всех вас, воины.

10 ноября Министерство обороны Литвы сообщило, что правительство страны передало Украине важную партию систем для борьбы с дронами и генераторов, которые помогут противодействовать российским атакам.

В этом году Вильнюс уже предоставил Киеву вертолеты Ми-8, зенитные установки L-70 с боеприпасами, БТР М113, миллионы патронов, боеприпасы к гранатометам, комплекты радиолокационного оборудования и другую помощь.

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