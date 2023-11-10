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Юлия Захарченко, редактор ленты

Литва передала Украине партию антидронных средств и генераторов

Литва передала Украине партию антидронных средств и генераторов
Фото: Генштаб ВСУ

Правительство Литвы передало Украине важную партию систем для борьбы с дронами и генераторов, которые помогут противодействовать российским атакам.

— Литва продолжает оказывать непоколебимую военную поддержку Украине. Доставлено важную партию технологий для борьбы с дронами и генераторов. Предлагая необходимые технологии для современной войны, эти средства борьбы с дронами играют жизненно важную роль в противодействии противнику, — сообщает Министерство обороны Литвы.

Литва передала Украине партию антидронных средств и генераторов

В этом году Литва уже передала Украине вертолеты Ми-8, зенитные установки L-70 с боеприпасами, бронетранспортеры М113, миллионы патронов, боеприпасы к гранатометам, комплекты радиолокационного оборудования и другую помощь.

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Кроме переданной военной техники и оборудования, Литва проводит обучение украинских военных, обеспечивает лечение и реабилитацию, организовывает консультации экспертов, выделяет средства международным фондам поддержки Украины.

В то же время Литва уже разработала долгосрочный план поддержки Украины на €200 млн на 2024-2026 годы.

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Источник: Минобороны Литвы

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