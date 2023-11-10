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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна працює з Литвою над постачанням броньованих медичних евакуаційних машин – Зеленський

Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна працює з Литвою над постачанням броньованих медичних евакуаційних машин для українських воїнів на фронті.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Глава держави повідомив про зустріч із міністром оборони Литви, з яким вийшла “хороша розмова”.

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Подякував за вже надану Україні підтримку – дуже вагому. Це і зброя, і політична підтримка, й абсолютно щира підтримка суспільства в Литві для України, для українців. Справді відчувається наше союзництво. Я попросив переказати слова нашої української вдячності пану президенту Наусєді, – зазначив президент.

Зеленський сказав, що обговорив з главою Міноборони Литви подальшу оборону співпрацю та розповів про роботу над постачанням броньованих медичних евакуаційних машин для хлопців на фронті.

Готуємося й до інших міжнародних комунікацій і заходів – ми зробимо все, щоб додати Україні сил, – наголосив глава держави.

Окрім цього, Зеленський розповів, що 10 листопада звернувся до учасників Паризького форуму миру, який об’єднав лідерів: європейських і з інших континентів. Поінформував глава держави і про візит першої леді України до Франції.

Президент також відзначив українських військових за оборону держави:

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Артилеристи 55 бригади пишаюся вами! Мар’їнський напрямок воїни 79 окремої бригади ДШВ, дякую! Авдіївка 53 та 110 окремі механізовані бригади. Дякую! Куп’янськ 14 окрема механізована бригада, 57 окрема мотопіхотна, 13 батальйон 95 бригади, 3 батальйон 54 окремої механізованої бригади, 2 батальйон 30 окремої механізованої та 40 окрема артилерійська бригада я дякую всім вам, воїни.

10 листопада Міністерство оборони Литви повідомило, що уряд країни передав Україні важливу партію систем для боротьби з дронами та генераторів, які допоможуть протидіяти російським атакам.

Цьогоріч Вільнюс вже надав Києву гелікоптери Мі-8, зенітні установки L-70 з боєприпасами, БТР М113, мільйони патронів, боєприпаси до гранатометів, комплекти радіолокаційного обладнання та іншу допомогу.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Литва
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