Україна працює з Литвою над постачанням броньованих медичних евакуаційних машин – Зеленський

Україна працює з Литвою над постачанням броньованих медичних евакуаційних машин для українських воїнів на фронті.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Глава держави повідомив про зустріч із міністром оборони Литви, з яким вийшла “хороша розмова”.

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– Подякував за вже надану Україні підтримку – дуже вагому. Це і зброя, і політична підтримка, й абсолютно щира підтримка суспільства в Литві для України, для українців. Справді відчувається наше союзництво. Я попросив переказати слова нашої української вдячності пану президенту Наусєді, – зазначив президент.

Зеленський сказав, що обговорив з главою Міноборони Литви подальшу оборону співпрацю та розповів про роботу над постачанням броньованих медичних евакуаційних машин для хлопців на фронті.

– Готуємося й до інших міжнародних комунікацій і заходів – ми зробимо все, щоб додати Україні сил, – наголосив глава держави.

Окрім цього, Зеленський розповів, що 10 листопада звернувся до учасників Паризького форуму миру, який об’єднав лідерів: європейських і з інших континентів. Поінформував глава держави і про візит першої леді України до Франції.

Президент також відзначив українських військових за оборону держави:

– Артилеристи 55 бригади – пишаюся вами! Мар’їнський напрямок – воїни 79 окремої бригади ДШВ, дякую! Авдіївка – 53 та 110 окремі механізовані бригади. Дякую! Куп’янськ – 14 окрема механізована бригада, 57 окрема мотопіхотна, 13 батальйон 95 бригади, 3 батальйон 54 окремої механізованої бригади, 2 батальйон 30 окремої механізованої та 40 окрема артилерійська бригада – я дякую всім вам, воїни.

10 листопада Міністерство оборони Литви повідомило, що уряд країни передав Україні важливу партію систем для боротьби з дронами та генераторів, які допоможуть протидіяти російським атакам.

Цьогоріч Вільнюс вже надав Києву гелікоптери Мі-8, зенітні установки L-70 з боєприпасами, БТР М113, мільйони патронів, боєприпаси до гранатометів, комплекти радіолокаційного обладнання та іншу допомогу.

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