Знищено станцію РЕБ Борисоглебск: Тарнавський розповів про втрати РФ на Таврійському напрямку

Українські воїни на Таврійському напрямку знищили російську станцію радіоелектронної боротьби Борисоглебск та артилерійські системи 2С19 Мста-С і 2С5 Гіацинт-С.

Про це повідомив командувач угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

За його словами, загалом втрати ворога у живій силі значно зросли.

Зараз дивляться

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу угруповання Таврія за добу виконали 1092 вогневих завдання. Загальні втрати ворога становлять 642 особи, дев’ять окупантів здалися в полон.

Знищено 53 одиниці військової техніки, зокрема 7 танків, 11 ББМ, 8 артсистем, 9 БпЛА, 15 автомобілів та 3 одиниці спецтехніки. Також знищено три склади боєприпасів, ще 37 одиниць військової техніки ворога пошкоджено.

На Таврійському напрямку росіяни минулої доби завдали 20 авіаударів, 58 разів атакували та здійснили 1019 артобстрілів.

Безрезультатними були наступальні дії ворога південно-східніше від Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та Первомайського, Мар’їнки, Новомихайлівки, Старомайорського Донецької області та в районах Роботиного Запорізької області.

Триває контрнаступ Сил оборони на Мелітопольському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 626-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.