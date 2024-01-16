Що буде з літаком Іл-22, який ЗСУ підбили над Азовським морем – пояснює експерт

Підбитий Збройними силами України ворожий російський літак Іл-22, найімовірніше, спишуть.

Таку думку висловив авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації ім. Антонова Ігор Романенко в ефірі телеканалу FreeДом.

За його словами, через отримані пошкодження літак потребує заміни всієї хвостової частини, або обшивки.

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— Там потрібно змінювати всю хвостову частину. Або обшивку міняти повністю, що малореально, тому що літак побудови до 1976 року, коли було завершено серійне виробництво. Жодних запасних вузлів до цього літака немає: системи управління, передача на рулі управління. Якщо це все пошкоджено, то запасних деталей до нього немає. Ставити латки на пробоїни, це буде щось незрозуміле. Латка на латці, – сказав Романенко.

Експерт додав, що найімовірніше, цей літак буде списано. Єдине, що обладнання з нього можуть переставити на інший аналогічний борт, який перебуває на базі зберігання.

Ураження російських літаків А-50 та Іл-22

Увечері 14 січня російські війська втратили повітряний командний пункт Іл-22 та літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 (ДРЛВ), які перебували під час удару над акваторією Азовського моря.

15 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив знищення російських літаків А-50 та Іл-22 над Азовським морем.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пізніше зазначив, що ворожий Іл-22 долетів до Анапи, але відновленню не підлягає.

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