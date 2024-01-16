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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Правительство выделило почти 800 млн грн на дополнительное финансирование бригад

Кабмін
Фото: Depositphotos

Кабинет министров Украины принял решение о выделении из резервного фонда госбюджета 792 млн грн на укрепление обороноспособности страны.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства во вторник, 16 января.

По его словам, эти дополнительные средства распределяются военными подразделениями на очень насущные потребности, как закупка боеприпасов, тепловизоров и дронов.

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— Речь идет именно о дополнительном финансировании для каждой бригады (пропорционально уплаченному в декабре НДФЛ). Усиливаем нашу армию для эффективного противодействия врагу, для освобождения и защиты наших земель, для скорейшей победы, — отметил Денис Шмыгаль.

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук уточнил, на что направят средства:

  • Минобороны — 657 млн грн (из них для администрации Госспецслужбы транспорта — 10,7 млн грн);
  • ГУР Минобороны — 10 млн 524 тыс. грн;
  • МВД — 100 млн 769 тыс. грн (из них для Нацгвардии — 62,5 млн грн и администрации Госпогранслужбы — 38 млн 269 тыс. грн);
  • СБУ — 23,8 млн грн.

12 января в Минэкономики заявили, что правительство выделило из резервного фонда 2,6 млрд грн на укрепление обороноспособности государства.

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Источник: Кабмин
Денис Шмыгаль, держбюджет, Кабмин
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