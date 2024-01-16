Уряд виділив майже 800 млн грн на додаткове фінансування бригад

Кабінет міністрів України ухвалив виділення із резервного фонду держбюджету 792 млн грн на зміцнення обороноздатності країни.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду у вівторок, 16 січня.

За його словами, ці додаткові кошти розподіляються військовими підрозділами на дуже нагальні потреби, як закупівля боєприпасів, тепловізорів та дронів.

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— Йдеться саме про додаткове фінансування для кожної бригади (пропорційно до сплаченого у грудні ПДФО). Посилюємо нашу армію для ефективної протидії ворогу, для звільнення та захисту наших земель, для якнайшвидшої перемоги, — зазначив Денис Шмигаль.

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, на що спрямують кошти:

Міноборони – 657 млн грн (з них для адміністрації Держспецслужби транспорту – 10,7 млн грн);

ГУР Міноборони – 10 млн 524 тис. грн;

МВС – 100 млн 769 тис. грн (з них для Нацгвардії – 62,5 млн грн та адміністрації Держприкордонслужби – 38 млн 269 тис. грн);

СБУ – 23,8 млн грн.

12 січня у Мінекономіки заявили, що уряд виділив з резервного фонду 2,6 млрд грн на зміцнення обороноздатності держави.

Джерело : Урядовий портал

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