Уряд виділив майже 800 млн грн на додаткове фінансування бригад
Кабінет міністрів України ухвалив виділення із резервного фонду держбюджету 792 млн грн на зміцнення обороноздатності країни.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду у вівторок, 16 січня.
За його словами, ці додаткові кошти розподіляються військовими підрозділами на дуже нагальні потреби, як закупівля боєприпасів, тепловізорів та дронів.
— Йдеться саме про додаткове фінансування для кожної бригади (пропорційно до сплаченого у грудні ПДФО). Посилюємо нашу армію для ефективної протидії ворогу, для звільнення та захисту наших земель, для якнайшвидшої перемоги, — зазначив Денис Шмигаль.
Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, на що спрямують кошти:
- Міноборони – 657 млн грн (з них для адміністрації Держспецслужби транспорту – 10,7 млн грн);
- ГУР Міноборони – 10 млн 524 тис. грн;
- МВС – 100 млн 769 тис. грн (з них для Нацгвардії – 62,5 млн грн та адміністрації Держприкордонслужби – 38 млн 269 тис. грн);
- СБУ – 23,8 млн грн.
12 січня у Мінекономіки заявили, що уряд виділив з резервного фонду 2,6 млрд грн на зміцнення обороноздатності держави.