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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Ми боремося проти РФ, яка не рахує людей: Зеленський про важливість мобілізації та нестачу людей

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна відбиває навалу Росії, яка не рахує чоловіків і призиває трупи, тож нашій державі ніколи не вистачатиме людей для мобілізації.

Про це за підсумками Міжнародного економічного форуму у Давосі заявив президент України Володимир Зеленський.

– Ми боремося проти РФ, яка не рахує людей. І вона може мобілізувати своїх людей, тому що вона мобілізує трупи. Розумієте, вони знають, що мобілізують трупи. Вони мобілізують м’ясо. Їм все одно: повернеться ця людина чи ні. А нам не все одно, – наголосив президент.

За його словами, це не питання того, що Україна вчетверо менша, ніж Росія за населенням. Оскільки наша країна не кидала б людей під танки, навіть якщо кількість населення була б однаковою з РФ.

Зараз дивляться

– Ми боремося за права людей. Який сенс боротися за права людини, якщо ти не поважаєш ці права? Це просто безглуздо, маячня. І тому завжди не вистачатиме (людей, – Ред.) проти цієї держави, яка тримає людей як рабів і кидає їх під танки, – резюмував він.

Крім того, голова держави наголосив, що ті військовозобов’язані чоловіки, які за кордоном, повинні бути в Україні. Це питання закону та справедливості.

– Якщо ти мобілізаційного віку, згідно з українським законом, ти маєш бути в Україні. Це факт. І далі ти воюватимеш чи не воюватимеш. Ти працюватимеш, – уточнив президент.

Він зазначив, що зарплата одного військового – це податки 6-8 людей, а допомога від західних союзників не йде на такі витрати бюджету.

– Ти можеш працювати і не бути на фронті, це залежить від ситуації. Але ти маєш сплачувати податки. Загалом це справедливо — сплачувати податок. Але під час війни це питання стоїть дуже гостро. Це питання – справедливість, – підкреслив Зеленський.

До речі, Зеленський пояснив, до яких наслідків може призвести затягування із допомогою Україні.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Давос
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Ми боремося проти РФ, яка не рахує людей: Зеленський про важливість мобілізації та нестачу людей

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