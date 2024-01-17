Самая быстрая ракета в мире: кто лидирует в создании гиперзвукового оружия

Разработка гиперзвукового оружия идет в мире полным ходом. Какая ракета в настоящий момент является самой быстрой и в какой стране она стоит на вооружении, Факты ICTV узнавали у военного эксперта Олега Жданова.

Какая ракета самая быстрая в мире – ответ эксперта

По словам эксперта, самой быстрой в мире на сегодняшний день считается ракета Кинжал, которую выпускает Российская Федерация. В данном вопросе они опередили мир в плане разработки и постановки на вооружение.

– Но документального подтверждения фиксации скорости этой ракеты нет, – отмечает Жданов.

На сегодняшний день Соединенные Штаты и Китай только проводят испытания гиперзвуковых ракет, но на вооружении таких ракет еще не имеют.

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Самыми быстрыми являются разделяющиеся головные части межконтинентальных баллистических ракет. Они на отдельных участках территории могут разгоняться до скорости 10-11 Махов, то есть примерно 12 тыс. км/ч. Из тех, что есть на вооружении сегодня у США, Великобритании и, кстати, у Российской Федерации — это самая скоростная компонента ракетного вооружения.

Что такое эффект плазмы у гиперзвуковых ракет

Однако, есть проблема в том, что на гиперзвуковой скорости выше 5 Махов возникает эффект плазмы. То есть создается сплошная плазменная оболочка на этих ракетах, которую не пробивают радиолокационные сигналы. То есть управление всем модулем, который летит с такой скоростью в плазменной оболочке, на сегодняшний день невозможно.

– У космонавтов есть такое понятие – мертвая зона. Это когда космический аппарат входит в плотные слои атмосферы, с ним пропадает связь на несколько минут, пока он не затормозит до соответствующей скорости и не исчезнет эта плазменная оболочка. Ее пробить на сегодняшний день невозможно, – приводит пример эксперт.

Жданов акцентирует внимание на том, что когда Россия позиционировала миру гиперзвуковые ракеты Кинжал, то возник логичный вопрос – как они корректируются на последнем участке траектории, если они находятся в плазменной оболочке.

– На это никто не дал пока ответа, поэтому я и говорю, что документального подтверждения того, что Кинжалы действительно летят с такой скоростью, нет, – подчеркивает эксперт.

Интересно, что комплекс Patriot, который имеет ограничение – может сбивать цели с максимальной скоростью 2 200 км/ч, почему-то сбивает Кинжалы.

– Это говорит о том, что они не гиперзвуковые, а сверхзвуковые, – считает Жданов.

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