Найшвидша ракета у світі: хто лідирує у створенні гіперзвукової зброї

Розробка гіперзвукової зброї йде у світі повним ходом. Яка ракета зараз є найшвидшою і в якій країні вона стоїть на озброєнні, Факти ICTV дізнавалися у військового експерта Олега Жданова.

Яка ракета найшвидша у світі – відповідь експерта

За словами експерта, найшвидшою у світі на сьогодні вважається ракета Кинджал, яку випускає Російська Федерація. У цьому питанні вони випередили світ у плані розробки та постановки на озброєння.

– Але документального підтвердження фіксації швидкості цієї ракети немає, – зазначає Жданов.

На сьогодні Сполучені Штати і Китай тільки проводять випробування гіперзвукових ракет, але на озброєнні таких ракет ще не мають.

Зараз дивляться

Найшвидшими є головні частини міжконтинентальних балістичних ракет, що розділяються. Вони на окремих ділянках території можуть розганятися до швидкості 10-11 Махів, тобто приблизно 12 тис. км/год. З тих, що є на озброєнні сьогодні в США, Великої Британії і, до речі, в Російської Федерації – це найшвидкісніший компонент ракетного озброєння.

Що таке ефект плазми у гіперзвукових ракет

Однак, є проблема в тому, що на гіперзвуковій швидкості вище 5 Махів виникає ефект плазми. Тобто створюється суцільна плазмова оболонка на цих ракетах, яку не пробивають радіолокаційні сигнали. Тобто управління всім модулем, який летить із такою швидкістю в плазмовій оболонці, на сьогодні неможливе.

– У космонавтів є таке поняття – мертва зона. Це коли космічний апарат входить у щільні шари атмосфери, з ним зникає зв’язок на кілька хвилин, поки він не загальмує до відповідної швидкості і не зникне ця плазмова оболонка. Її пробити на сьогодні неможливо, – наводить приклад експерт.

Жданов акцентує увагу на тому, що коли Росія позиціонувала світові гіперзвукові ракети Кинджал, то виникло логічне запитання – як вони коригуються на останній ділянці траєкторії, якщо вони перебувають у плазмовій оболонці.

– На це ніхто не дав поки що відповіді, тому я і кажу, що документального підтвердження того, що Кинджали справді летять із такою швидкістю, немає, – підкреслює експерт.

Цікаво, що комплекс Patriot, який має обмеження – може збивати цілі з максимальною швидкістю 2 200 км/год, чомусь збиває Кинджали.

– Це говорить про те, що вони не гіперзвукові, а надзвукові, – вважає Жданов.

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