У работников ТЦК нет прав на похищение людей посреди улицы — Лубинец
Работники военкоматов не могут проверять документы или забирать их, а также применять силу и похищать людей посреди улицы, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью NV.
— Основной вопрос, который поднимают граждане Украины — несоответствие мандатов ТЦК. Это когда они требуют проверять документы, забирают документы и физически задерживают граждан Украины. У них таких прав нет, — объяснил он.
Омбудсмен признался, что его особенно возмущают случаи, когда работники ТЦК применяют физическую силу и похищают на улице.
— Я не скажу, что они системные, что их много, но с такими случаями к нам тоже обращаются, — подчеркнул Лубинец.
По его словам, после получения таких жалоб Офис омбудсмена обычно открывает производство и направляет запросы, а в некоторые ТЦК — даже мониторинговые проверки.
— Затем я ставлю этот вопрос на уровне руководства, когда подтверждается информация о злоупотреблении правами работниками ТЦК, чтобы относительно их открывалось дисциплинарное производство, и высшее руководство принимало решение о наказании своих подчиненных, — говорит он.
Что такое ТЦК и СП в Украине, какие у них права и обязанности — читайте в материале Фактов ICTV.