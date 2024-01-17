У работников ТЦК нет прав на похищение людей посреди улицы — Лубинец

Работники военкоматов не могут проверять документы или забирать их, а также применять силу и похищать людей посреди улицы, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью NV.

— Основной вопрос, который поднимают граждане Украины — несоответствие мандатов ТЦК. Это когда они требуют проверять документы, забирают документы и физически задерживают граждан Украины. У них таких прав нет, — объяснил он.

Омбудсмен признался, что его особенно возмущают случаи, когда работники ТЦК применяют физическую силу и похищают на улице.

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— Я не скажу, что они системные, что их много, но с такими случаями к нам тоже обращаются, — подчеркнул Лубинец.

По его словам, после получения таких жалоб Офис омбудсмена обычно открывает производство и направляет запросы, а в некоторые ТЦК — даже мониторинговые проверки.

— Затем я ставлю этот вопрос на уровне руководства, когда подтверждается информация о злоупотреблении правами работниками ТЦК, чтобы относительно их открывалось дисциплинарное производство, и высшее руководство принимало решение о наказании своих подчиненных, — говорит он.

Что такое ТЦК и СП в Украине, какие у них права и обязанности — читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Новое время

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