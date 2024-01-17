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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У працівників ТЦК немає права на викрадення людей посеред вулиці – Лубінець

Дмитро Лубінець
Фото: УНІАН

Працівники військкоматів не можуть перевіряти документи чи забирати їх, а також застосовувати силу та викрадати людей посеред вулиці, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю NV.

– Основне питання, яке порушують громадяни України – невідповідність мандатів ТЦК. Це коли вони вимагають перевіряти документи, забирають документи й фізично затримують громадян України. У них таких прав немає, – пояснив він.

Омбудсмен зізнався, що його особливо обурюють випадки, коли працівники ТЦК застосовують фізичну силу та викрадають на вулиці.

Зараз дивляться

– Я не скажу, що вони системні, що їх багато, але з такими випадками до нас теж звертаються, – наголосив Лубінець.

За його словами, після отримання таких скарг Офіс омбудсмена зазвичай відкриває провадження і направляє запити, а до деяких ТЦК – навіть моніторингові перевірки.

– Потім я ставлю це питання на рівні керівництва, коли підтверджується інформація щодо зловживання правами працівниками ТЦК, щоб щодо них відкривалось дисциплінарне провадження, і вище керівництво приймало рішення щодо покарання своїх підлеглих, – каже він.

Що таке ТЦК і СП в Україні, які в них права та обов’язки – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Новое время
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