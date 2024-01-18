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Могут ли уклонистов за рубежом лишить гражданства: комментарий юриста

стяг України, небо
Фото: Pixabay

Многих украинцев волнует, законна ли идея о мобилизации мужчин за рубежом. Возможно ли аннулирование гражданства и загранпаспортов в случае нарушения воинского учета — в материале Фактов ICTV.

Могут ли уклонистов за рубежом лишить гражданства

В декабре 2023 года Кабмин внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации. Он предусматривал лишение гражданства украинских мужчин, находящихся за рубежом.

Юрист и адвокат Ростислав Кравец прокомментировал возможность введения этого законопроекта. На сегодня его отозвали. И будет ли сейчас там эта норма, пока неизвестно.

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Прежде всего адвокат попросил успокоиться и не паниковать. Да, в Украине идет война и продолжается всеобщая мобилизация. Теоретически власть может присылать повестки украинским мужчинам, которые находятся за рубежом, однако принудительно лишать гражданства — нет.

Ростислав Кравец отметил, что, возможно, не дадут их продлить, но на сегодня, учитывая международные договора, в случае, если такое произойдет, большинство стран решит все же продлить действие этих документов.

— Никто не может лишить гражданства гражданина Украины, если у него нет другого гражданства. Человек не может остаться вообще без гражданства. Это прямо запрещено международными конвенциями, Конституцией и законом Украины, — прокомментировал юрист.

Поэтому предложение лишить украинского гражданства мужчин, которые находятся за границей во время мобилизации, по словам Ростислава Кравца, является незаконным.

Согласно Конституции, гражданина Украины нельзя лишить гражданства. Его можно изменить только по собственному желанию.

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