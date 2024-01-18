Чи можуть ухилянтів за кордоном позбавити громадянства: коментар юриста

Багатьох українців непокоїть, чи законна ідея про мобілізацію чоловіків за кордоном. Чи можливе анулювання громадянства та іноземних паспортів у разі порушення військового обліку — в матеріалі Фактів ICTV.

Чи можуть ухилянтів за кордоном позбавити громадянства

У грудні 2023 року Кабмін вніс у Верховну Раду законопроєкт про мобілізацію. Він передбачав позбавлення громадянства українських чоловіків, які перебувають за кордоном.

Юрист та адвокат Ростислав Кравець прокоментував можливість запровадження цього пункту законопроєкту. На сьогодні його відкликали. І чи буде зараз там ця норма, нині невідомо.

Зараз дивляться

Передусім адвокат попросив заспокоїтися та не панікувати. Так, в Україні йде війна та триває загальна мобілізація. Теоретично влада може надсилати повістки українським чоловікам, які перебувають за кордоном, проте примусово позбавляти громадянства — ні.

Ростислав Кравець зазначив, що, можливо, не дадуть їх продовжити, але на сьогодні з огляду на міжнародні договори, якщо таке трапиться, більшість країн вирішить все ж таки продовжити дію цих документів.

— Ніхто не може позбавити громадянства громадянина України, якщо в нього немає іншого громадянства. Людина не може залишитися взагалі без громадянства. Це прямо заборонено міжнародними конвенціями, Конституцією та законом України, — прокоментував юрист.

Тому пропозиція позбавити українського громадянства чоловіків, які перебувають за кордоном під час мобілізації, за словами Ростислава Кравця, є незаконною.

Згідно з Конституцією, громадянина України не можна позбавити громадянства. Його можна змінити лише за власним бажанням.

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