Амбассадором должен быть каждый человек: Зеленская о силе мягкой дипломатии

Во время войны амбассадором должен быть каждый человек, рассказывая иностранцам об Украине.

Об этом первая леди страны Елена Зеленская заявила в интервью Мы — Украина.

Она рассказала о двух видах дипломатии — жесткой и мягкой.

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В чем сила мягкой дипломатии

— Есть официальная дипломатия — это дипломатия силы жесткой, это экономическая дипломатия, геополитическая, военная, финансовая. Это сложные механизмы, которыми занимаются профессиональные дипломаты. А есть сфера дипломатии мягкой силы. Это и культурная дипломатия, и спортивная, и научная, и образовательная. И исторически считается, что первая леди — это актер дипломатии мягкой силы. Поэтому наши возможности — это эмоциональное воздействие и это доступно каждому человеку. Поэтому сейчас амбасадором Украины должен быть каждый человек, — отметила она.

По ее мнению, чем больше украинцы будут общаться с внешним миром, тем больше иностранцы узнают о нас.

— Мне кажется, правильно задать себе вопрос, что если человек, с которым ты общаешься, раньше никогда не имел общения с украинцем, и вот то впечатление, которое ты на него произведешь, из этого будет складываться его впечатление об Украине. Дайте больше положительного о нас, рассказывайте о том, что сами любите, и тогда влюбите в нас еще больше людей в мире, и каждый из них потом станет нашим амбассадором, — рассказала Елена Зеленская.

К слову, также в интервью Зеленская рассказала, считает ли себя главным советником президента Украины.

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