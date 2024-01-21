Амбасадором має бути кожна людина: Зеленська про силу м’якої дипломатії

Під час війни амбасадором має бути кожна людина, розповідаючи іноземцям про Україну.

Про це перша леді країни Олена Зеленська заявила в інтерв’ю Ми – Україна.

Вона розповіла про два види дипломатії – жорстку та м’яку.

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У чому сила м’якої дипломатії

– Є офіційна дипломатія – це дипломатія сили жорсткої, це економічна дипломатія, геополітична, військова, фінансова. Це складні механізми, якими займаються фахові дипломати. А є сфера дипломатії м’якої сили. Це і культурна дипломатія, і спортивна, і наукова, і освітня. І історично вважається, що перша леді – це актор дипломатії м’якої сили. Тому наші можливості – це емоційний вплив і це доступно кожній людині. Тому зараз амбасадором України має бути кожна людина, – зауважила вона.

Тож, на її думку, чим більше українці спілкуються з зовнішнім світом, тим більше іноземці дізнаються про нас.

– Мені здається, правильно поставити собі запитання, що якщо людина, з якою ти спілкуєшся, раніше ніколи не мала спілкування з українцем, і ось те враження, яке ти на нього справиш, з цього буде складатися його враження про Україну. Дайте більше позитивного про нас, розповідайте про те, що самі любите, і тоді вкохаєте в нас ще більше людей у світі, і кожен із них потім стане нашим амбасадором, – розповіла Олена Зеленська.

До речі, також в інтерв’ю Зеленська розповіла, чи вважає себе головною радницею президента України.

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