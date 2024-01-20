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Контрнаступление ВСУ в 2023 году было вполне успешным — Ермак

Андрій Єрмак
Фото: Офис президента

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что контрнаступление Сил обороны Украины в 2023 году полностью зависело от предоставленного союзниками вооружения и было успешным.

Об этом он рассказал в интервью испанскому изданию El Mundo.

По его словам, ВСУ уничтожили потенциал российского флота в Черном море, что тоже считается частью контрнаступления, фактически покончено с российским господством в Черном море.

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— С учетом предоставленных возможностей контрнаступление прошло вполне успешно, — подчеркнул Ермак.

Глава ОПУ отметил, что Россия имеет определенное преимущество в воздухе благодаря большему количеству самолетов. У Вооруженных сил Украины есть заметный дефицит боеприпасов и противоминной техники.

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Контрнаступление ВСУ в 2023 году было вполне успешным — Ермак

Андрей Ермак рассказал, что Россия имеет значительные потери в живой силе, ведь Украина в отличие от РФ не использует солдат в качестве “пушечного мяса”.

— Вы побывали на фронте и видели, как лежат на земле тысячи российских солдат. Для них человеческая жизнь ничего не стоит. Только в Бахмуте погибло около 20 тысяч вагнеровцев, — сказал он.

Глава Офиса президента также заявил, что война не заморожена и Украина не собирается останавливаться, пока не освободит все свои территории.

А еще Андрей Ермак добавил, что по войне уже можно сделать определенные выводы и главный, что наша нация не позволила другой, гораздо большей — по потенциалу и масштабам — реализовать свои планы.

— С 24 февраля 2022 года мы освободили около 50% оккупированной территории. Новый зерновой коридор успешно работает и мы не приняли ни одного ультиматума от России, — отметил Андрей Ермак.

Кроме того, Украина продолжает способствовать развитию собственного военно-промышленного комплекса.

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Источник: УНИАН
Андрій Єрмак, Война в Украине, ВСУ, контрнаступ
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