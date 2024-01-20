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Юлия Захарченко, редактор ленты

Война может длиться еще два года: в разведке США спрогнозировали, когда будет контрнаступление

Война может длиться еще два года: в разведке США спрогнозировали, когда будет контрнаступление
Фото: Генштаб ВСУ

Война России против Украины может продолжаться по меньшей мере еще два года, а боевые действия будут идти еще до пяти лет.

Об этом заявили некоторые официальные лица США и Запада в комментарии изданию CNN. Представители американских и западных разведок считают, что такое развитие событий может быть независимо от того, что произойдет в политике США в 2024 году.

Когда произойдет контрнаступление ВСУ

Украинское контрнаступление с целью расколоть российскую армию во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области произойдет не раньше, чем через два года, спрогнозировал военный представитель США в Европе.

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Он считает, что Украина или Россия не смогут добиться значительных успехов на поле боя в течение 2024 года, потому что обе стороны слишком истощены и имеют ограниченные ресурсы. По его словам, представители Украины обсуждают 2025 год как более реальный для контрнаступления.

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Какое значение имеет поддержка других стран

Поддержка Украины со стороны Запада будет иметь решающее значение, но вряд ли сокращение помощи США окажет серьезное влияние, считают неназванные представители американской разведки.

Однако в долгосрочной перспективе отсутствие поддержки США даст возможность России восстановить ресурсы, увеличить поставки оружия, заручиться дополнительной помощью Ирана и Северной Кореи, говорится в сообщении.

— Прекращение американского финансирования может ограничить способность Украины наносить удары на большие расстояния по оккупированному Россией Крыму и Черному морю. Они поддерживаются западным оружием, включая предоставленные США ракетные системы, — отметили представители разведки.

Ранее президент Владимир Зеленский очертил внешнеполитические цели Украины на 2024 год. Среди приоритетов — работа для усиления оборонной поддержки Украины. По его мнению, Украина победит — только нужно больше оружия, потому что никто сдаваться не собирается.

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