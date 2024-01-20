Война может длиться еще два года: в разведке США спрогнозировали, когда будет контрнаступление

Война России против Украины может продолжаться по меньшей мере еще два года, а боевые действия будут идти еще до пяти лет.

Об этом заявили некоторые официальные лица США и Запада в комментарии изданию CNN. Представители американских и западных разведок считают, что такое развитие событий может быть независимо от того, что произойдет в политике США в 2024 году.

Когда произойдет контрнаступление ВСУ

Украинское контрнаступление с целью расколоть российскую армию во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области произойдет не раньше, чем через два года, спрогнозировал военный представитель США в Европе.

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Он считает, что Украина или Россия не смогут добиться значительных успехов на поле боя в течение 2024 года, потому что обе стороны слишком истощены и имеют ограниченные ресурсы. По его словам, представители Украины обсуждают 2025 год как более реальный для контрнаступления.

Какое значение имеет поддержка других стран

Поддержка Украины со стороны Запада будет иметь решающее значение, но вряд ли сокращение помощи США окажет серьезное влияние, считают неназванные представители американской разведки.

Однако в долгосрочной перспективе отсутствие поддержки США даст возможность России восстановить ресурсы, увеличить поставки оружия, заручиться дополнительной помощью Ирана и Северной Кореи, говорится в сообщении.

— Прекращение американского финансирования может ограничить способность Украины наносить удары на большие расстояния по оккупированному Россией Крыму и Черному морю. Они поддерживаются западным оружием, включая предоставленные США ракетные системы, — отметили представители разведки.

Ранее президент Владимир Зеленский очертил внешнеполитические цели Украины на 2024 год. Среди приоритетов — работа для усиления оборонной поддержки Украины. По его мнению, Украина победит — только нужно больше оружия, потому что никто сдаваться не собирается.

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