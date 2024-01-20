Контрнаступ ЗСУ у 2023 році був цілком успішним – Єрмак

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що контрнаступ Сил оборони України у 2023 році цілковито залежав від наданого союзниками озброєння та був успішним.

Про це він розповів в інтерв’ю іспанському виданню El Mundo.

За його словами, ЗСУ знищили потенціал російського флоту в Чорному морі, що теж вважається частиною контрнаступу, адже фактично покінчено з російським пануванням у Чорному морі.

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– З урахуванням наданих можливостей контрнаступ пройшов цілком успішно, – наголосив Єрмак.

Очільник ОПУ зауважив, що Росія має певну перевагу у повітрі завдяки більшій кількості літаків. У Збройних сил України є помітний дефіцит боєприпасів і протимінної техніки.

Андрій Єрмак розповів, що Росія має значні втрати у живій силі, адже Україна на відміну від РФ не використовує солдатів в якості “гарматного м’яса”.

– Ви побували на фронті і бачили, як лежать на землі тисячі російських солдатів. Для них людське життя нічого не варте. Тільки в Бахмуті загинуло близько 20 тисяч вагнерівців, – сказав він.

Голова Офісу президента також заявив, що війна не заморожена й Україна не збирається зупинятися, допоки не звільнить всі свої території.

А ще Андрій Єрмак додав, що стосовно війни вже можна зробити певні висновки і головний, що наша нація не дозволила іншій, набагато більшій – за потенціалом і масштабами – реалізувати свої плани.

– З 24 лютого 2022 року ми звільнили близько 50% окупованої території… Новий зерновий коридор успішно працює і ми не прийняли жодного ультиматуму від Росії, – зауважив Андрій Єрмак.

Крім того, Україна продовжує сприяти розвитку власного військово-промислового комплексу.

Джерело : УНІАН

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