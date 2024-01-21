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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

ЄС повинен відігравати активнішу роль у допомозі Україні – президент Литви

ЄС повинен відігравати активнішу роль у допомозі Україні – президент Литви
Фото: Getty Images

Євросоюз повинен відігравати активнішу роль у допомозі Україні. 

Таку заяву зробив президент Литви Гітанас Науседа під час зустрічі із польським колегою Анджеєм Дудою.

Науседа також наголосив, що зараз є нагальна потреба в посиленні військового потенціалу Литви та ЄС, як в плані закупівель, так і в інших формах співпраці. 

Зараз дивляться

Дуда своєю чергою заявив, що не всі країни-члени ЄС розуміють загрозу, яку становить РФ.

За словами литовського президента, поки “іншим союзникам не вистачає або політичної волі, або можливостей надати необхідну військову техніку” Україні – Європа повинна взяти на себе більшу роль.

– Європа переживає дуже значні військові зміни, які насамперед пов’язані зі зміцненням її оборонної промисловості, – сказав він.

Науседа зазначив, що хоча допомога Україні надається швидше, ніж раніше, на досягнення домовленостей про неї йдуть місяці.

– На жаль, буває, що між оголошенням рішення та його реалізацією минають місяці або роки. Сьогодні Україна не має такої розкоші, як місяцями чекати на необхідне обладнання, – наголосив він.

Водночас президент Польщі Дуда зазначив, що не всі країни-члени ЄС та їхні суспільства розуміють загрозу, яку становить Росія. Він також наголосив на важливості зміцнення можливостей Європи.

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– Ми повинні розуміти, що не всі демократії відчувають російську загрозу. Спитайте себе: чи відчувають португальське, чи іспанське суспільства таку загрозу з боку Росії? Звичайно, що ні. Звичайно, якби ми були на їхньому місці, за тисячу кілометрів від ворога, ми могли б думати так само, – сказав Дуда.

Він наголосив, що найважливішою метою зараз є збільшення потенціалу Європи.

Військова допомога для України

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, про постачання Україні близько 50 керованих авіабомб AASM Hammer щомісяця, починаючи з січня, протягом року.

За його словами, ці снаряди середньої дальності зможуть адаптуватися до літаків радянського класу, таких як Міг і Су, які використовує Україна.

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Анджей Дуда, Війна в Україні, Зброя для України, Литва, Польща
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