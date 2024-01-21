Украине не нужны иностранные солдаты. Дайте современное оружие – Зеленский

Президент Владимир Зеленский не видит необходимости в присутствии иностранных солдат в Украине, поскольку сейчас совсем другой тип войны, когда больше необходимы современные технологии и оружие.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Channel 4 News.

— Я никогда об этом не говорил, потому что мы не в НАТО и я не имею на это никаких прав. Нам не нужны солдаты. Конечно, если мы хотим иметь такое же отношение к солдатам, как в России, и получить Вторую мировую войну, или Первую мировую войну, когда люди просто шли друг на друга… Но это другая война, связанная с технологиями, — подчеркнул он.

Сейчас смотрят

По его словам, для Запада будет дешевле дать нам именно деньги и оружие.

— Россияне воюют против нашей энергетики, не используя армию везде, я имею в виду, армию на всей суше. Они используют свои самолеты и различные системы с российской территории, из Беларуси, из оккупированного Крыма. Я думаю, что миру будет дешевле дать нам такие системы, особенно, когда мы знаем, что они у них есть, — добавил Зеленский.

Полномасштабная война в Украине длится уже 697-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.