Коррупция в Минобороны: за 2023 год семь должностных лиц получили подозрения

В течение 2023 года о подозрении в совершении коррупционных правонарушений сообщено семи должностным лицам Минобороны Украины.

Об этом заявил на брифинге генеральный прокурор Андрей Костин.

— Среди них одиозные чиновники, которые, по данным следствия, закупали некачественные бронежилеты, — подчеркнул он, добавив, что одно такое дело уже передано в Высший антикоррупционный суд.

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По его словам, сейчас под процессуальным руководством прокуроров специализированной прокуратуры в сфере обороны расследуются два производства по фактам закупки некачественных бронежилетов и средств индивидуальной защиты на сумму более 1,4 млрд грн, поставки некачественной зимней формы на 945 млн грн, а также растраты бюджетных средств на более чем 250 млн грн.

Костин отметил, что в 2023-м также начато более 220 уголовных производств по фактам правонарушений в сфере воинского учета — это в четыре раза больше, чем в 2022-м.

— За прошлый год и в январе этого года сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений 189 военнослужащим и работникам ТЦК и СП. Это втрое больше, чем в 2022 году, — добавил генпрокурор.

В октябре 2023 года двум бывшим должностным лицам Министерства обороны Украины сообщено о новом подозрении. На этот раз — из-за закупки некачественных бронежилетов на 250 млн грн.

Это один из эпизодов незаконных сделок экс-чиновников, общий объем которых следствие оценивает в 1,4 млрд грн.

Источник : Укринформ

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