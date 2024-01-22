Корупція в Міноборони: за 2023 рік сім посадовців отримали підозру

Протягом 2023 року про підозру у вчиненні корупційних правопорушень повідомлено сімом посадовцям Міноборони України.

Про це заявив на брифінгу генеральний прокурор Андрій Костін.

– Серед них одіозні посадовці, які, за даними слідства, закуповували неякісні бронежилети, – наголосив він, додавши що одна така справа вже передана до Вищого антикорупційного суду.

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За його словами, наразі за процесуального керівництва прокурорів спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розслідуються два провадження за фактами закупівлі неякісних бронежилетів та засобів індивідуального захисту на суму понад 1,4 млрд грн, постачання неякісної зимової форми на 945 млн грн, а також розтрати бюджетних коштів на понад 250 млн грн.

Костін зауважив, що у 2023-му також розпочато понад 220 кримінальних проваджень за фактами правопорушень у сфері військового обліку – це вчетверо більше, ніж у 2022-му.

– За минулий рік та у січні цього року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень 189 військовослужбовцям та працівникам ТЦК та СП. Це втричі більше, ніж у 2022 році, – додав генпрокурор.

У жовтні 2023 року двом колишнім посадовцям Міністерства оборони України повідомлено про нову підозру. Цього разу – через закупівлю неякісних бронежилетів на 250 млн грн.

Це один із епізодів незаконних оборудок експосадовців, загальний обсяг яких слідство оцінює в 1,4 млрд грн.

Джерело : Укрінформ

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