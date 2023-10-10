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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Некачественные бронежилеты на 250 млн грн: экс-чиновникам Минобороны объявили новое подозрение

Міністерство оборони України
Фото: Минобороны

Бывшим чиновникам Министерства обороны Украины объявили о новом подозрении. На этот раз – из-за закупки некачественных бронежилетов на 250 млн грн.

О деталях проинформировали в Офисе генпрокурора и Государственное бюро расследований.

Речь идет об экс-заместителе министра обороны, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ, а также и.о. руководителя одного из департаментов Минобороны. Их фамилии не озвучиваются.

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В чем подозревают бывших чиновников

Дело касается растраты более 250 млн грн, которые были выделены на закупку бронежилетов из государственного бюджета.

По версии следствия, двое чиновников министерства заказали за границей некачественные бронежилеты. При этом была произведена стопроцентная предоплата.

Кроме того, была нарушена процедура контроля качества товара, которая прописана в инструкции Минобороны.

– В результате Вооруженные силы Украины получили некачественные бронежилеты, которые нельзя использовать в бою без угрозы для жизни. Это привело не только к потере 250 млн грн, но и к подрыву обороноспособности страны, — подчеркнули в ГБР.

В Офисе генпрокурора сообщили, что амуницию закупали по завышенным ценам. И подозреваемые заставляли подчиненных принимать некачественные бронежилеты на военные склады.

Кроме того, проводились повторные испытания бронепластин, которые не выдержали первичных испытаний.

По заключению экспертиз, амуниция не отвечает требованиям IV класса бронежилетов и не может обеспечить защиту военных.

Бывшим чиновникам объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная в особо крупных размерах, в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц).

Им грозит лишение свободы сроком до 12 лет. Подозреваемые находятся под стражей.

Не первое подозрение для чиновников Минобороны

В ГБР уточнили, что это один из эпизодов “незаконных сделок экс-чиновников”, общий объем которых следствие оценивает в 1,4 млрд грн.

Так, в начале февраля 2023 года уволенному замминистра сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ (ч. 1 ст. 114-1 УКУ).

По версии следствия, он лоббировал заключение договоров на поставку продуктов для армии по завышенным ценам, а также на закупку некачественных бронежилетов, касок, одежды и других вещей для ВСУ на общую сумму более 1 млрд грн.

Вероятно, речь идет о Вячеславе Шаповалове. Он отвечал за тыловое обеспечение ВСУ в Министерстве обороны.

Шаповалова, а также директора департамента закупок Минобороны Богдана Хмельницкого уволили в конце января 2023 года. Причиной был скандал вокруг закупок продуктов питания для военных.

А уже 1 февраля ГБР обнародовало информацию о подозрении “недавно уволенном замминистра обороны”.

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Источник: ГБР, Офис генпрокурора
ГБР, ВСУ, Міноборони України, Офис генпрокурора
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