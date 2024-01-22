Расследование идет с 2022 года — директор ГБР о деле Мазепы

Производство о незаконном отчуждении земель Киевской гидроэлектростанции, фигурантом которого является бизнесмен Игорь Мазепа, ГБР расследует еще с января 2022 года.

Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев во время брифинга в понедельник, 22 января.

— Производство расследует ГБР с января 2022 года. Нам передали расследование, по факту завладения земель и гидротехнических сооружений на территории Киевской области, которое с 2014 года расследовалось различными органами досудебного расследования, — сказал Сухачев.

Он сообщил, что к схеме также причастны должностные лица Госгеокадастра и другие чиновники, которые являются субъектами ГБР. Поэтому ведомство занимается расследованием этого производства.

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По его словам, работники ГБР провели экспертизы и следственные действия, которые позволили доказать причастность к этой сделке не только чиновников Госгеокадастра, но и бизнесменов-застройщиков.

Сухачев отметил, что сейчас установлено 12 человек, причастных к сделке. По его словам, “это не весь список”, а среди тех, кто получил подозрение, “три известных бизнесмена, которые поделили между собой территорию и договорились со всеми, кто принимал нужные для них решения, и начали воплощать сделку”.

Что известно о деле Мазепы

18 января основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержали во время прохождения украинско-польской границы в пункте пропуска Шегини.

В разных регионах Украины правоохранители задержали еще трех других фигурантов, в частности брата Мазепы.

В ГБР отметили, что преступную организацию, которая противоправно завладела более 7 га земель, где расположены гидротехнические сооружения Киевской ГЭС, разоблачили в конце ноября 2023 года. Установлено, что в нее входили почти 20 человек.

19 января Печерский районный суд Киева отправил под стражу Игоря Мазепу.

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