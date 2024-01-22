Розслідування триває з 2022 року – директор ДБР про справу Мазепи
Провадження про незаконне відчуження земель Київської гідроелектростанції, фігурантом якого є бізнесмен Ігор Мазепа, ДБР розслідує ще з січня 2022 року.
Про це заявив директор ДБР Олексій Сухачов під час брифінгу у понеділок, 22 січня.
— Провадження розслідує ДБР з січня 2022 року. Нам передали розслідування, за фактом заволодіння земель та гідротехнічних споруд на території Київської області, яке з 2014 року розслідувалося різними органами досудового розслідування, — сказав Сухачов.
Він повідомив, що до схеми також причетні посадовці Держгеокадастру та інші чиновники, які є суб’єктами ДБР. Тому відомство займається розслідуванням цього провадження.
За його словами, працівники ДБР провели експертизи та слідчі дії, які дали змогу довести причетність до цієї оборудки не лише чиновників Держгеокадастру, а й бізнесменів-забудовників.
Сухачов зазначив, що нині встановлено 12 осіб, причетних до оборудки. За його словами, “це не весь список”, а серед тих, хто отримав підозру, “три відомі бізнесмени, які поділили між собою територію та домовились з усіма, хто ухвалював потрібні для них рішення, й почали втілювати оборудку”.
Що відомо про справу Мазепи
18 січня засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали під час проходження українсько-польського кордону у пункті пропуску Шегині.
У різних регіонах України правоохоронці затримали ще трьох інших фігурантів, зокрема брата Мазепи.
У ДБР зазначили, що злочинну організацію, яка протиправно заволоділа понад 7 га земель, де розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС, викрили наприкінці листопада 2023 року. Встановлено, що входили до неї майже 20 осіб.
19 січня Печерський районний суд Києва відправив під варту Ігоря Мазепу.