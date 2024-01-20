Мазепу и двух фигурантов дела о завладении землей оставили под стражей

19 января Печерский районный суд Киева отправил под стражу предпринимателя и директора компании Concorde Capital Игоря Мазепу, подозреваемого в незаконном завладении землями Киевской ГЭС.

При этом суд оставил право внесения залога в размере 349 млн грн, хотя прокурор настаивал на сумме в 700 млн грн.

Вместе с Мазепой под стражу также отправили еще двух фигурантов по этому же делу, которые проходят как сообщники — тоже с правом внесения залога — 45 млн грн и 20 млн грн соответственно.

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Адвокаты всех трех подсудимых заявили, что будут подавать апелляцию.

Напомним, 18 января правоохранители из Госбюро расследований задержали Игоря Мазепу когда он пытался выехать за пределы Украины. Его подозревают в организации противозаконной схемы для завладения землями Киевской ГЭС.

Вместе с ним были задержаны еще три предполагаемых сообщника, включая и брата бизнемена Юрия.

Источник : Суспільне

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