Как будут регулировать вопросы налогов и военной службы в случае множественного гражданства: ответ Госмиграционной службы

22 января президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве.

Глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко в эфире телемарафона Єдині новини рассказала, что такое множественное гражданство и какие его плюсы.

Она отметила, что Европейская конвенция определяет множественное гражданство как одновременную принадлежность лица к гражданству двух и более государств.

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По словам Науменко, почти все цивилизованные страны, в частности члены ЕС и НАТО, имеют в национальном законодательстве такие принципы.

— Украина не обязательно должна заключить двусторонние соглашения с другими странами, чтобы ввести принципы множественного гражданства. Европейская конвенция о гражданстве определяет общие принципы по отношению к гражданам других государств, — отметила глава Госмиграционной службы.

В то же время конвенция оставляет право за другими странами определять, будет ли государство признавать другое гражданство.

Науменко добавила, что другие вопросы, вытекающие из принципов множественного гражданства, будут рассматриваться на уровне МИД.

Как будут платить налоги и проходить военную службу люди с множественным гражданством

По словам главы Госмиграционной службы, есть общие принципы налогообложения и прохождения военной службы, которые также заложены в международных соглашениях.

Она подчеркнула, что тот законопроект, который внес вчера президент, определяет общие правила получения гражданства Украины и одновременно оставляет право гражданина иметь иностранное гражданство.

Сферы, которые идут после получения гражданства, в частности социальная, медицинская, экономическая, вопросы военной службы, регулируются другими законами.

— Поэтому мы говорим, что закон о гражданстве невозможно принимать без урегулирования многих вопросов общественной жизни. Они будут определяться другими законопроектами. Поэтому мы говорим о пакетном принятии законодательства, которое будет регулировать сферу гражданства и другие аспекты, — подчеркнула она.

Плюсы множественного гражданства

Науменко указала, что для государства — это возможность привлечения человеческого и финансового капитала.

В то же время для человека, который имеет два корня, это возможность не терять связь ни с одной, ни с другой страной. А также возможность иметь обязанности и права в одном и другом государстве.

Ранее эксперты, оценивая перспективы принятия множественного гражданства в Украине, указали на юридическую сложность. Ведь придется вносить изменения в Конституцию, а во время действия правового режима военного положения это сделать невозможно.

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