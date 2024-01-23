Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве — текст
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства.
Соответствующий законопроект № 10425 О некоторых вопросах в сфере миграции относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины уже зарегистрирован в Верховной Раде.
Законопроект о множественном гражданстве
В объяснительной записке к законопроекту о множественном гражданстве говорится, что законопроект:
- определяет страны, граждане которых могут получить украинский паспорт в упрощенном порядке;
- определяет категории людей, которые должны выйти из гражданства другой страны для получения украинского гражданства;
- уточняет категории людей, которые не могут приобрести гражданство Украины;
- пересматривает основания для потери украинского гражданства;
- нормирует правовой статус в Украине иностранцев и людей без гражданства, которые принимали участие в защите Украины.
В видеообращении по случаю Дня Соборности президент Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду документа, который позволит внедрить институт множественного гражданства в Украине.
Он объяснил, что этот документ даст возможность получить украинское гражданство этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, а также иностранным добровольцам, которые защищают Украину.