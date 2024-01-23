Могут ли украинцы с множественным гражданством избежать мобилизации – объяснение Кулебы

В случае принятия парламентом законопроекта о множественном гражданстве, инициированным президентом Владимиром Зеленским, его нельзя будет использовать для уклонения от мобилизации и выезда за границу в условиях военного положения.

Об этом в эфире национального телемарафона ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, подобные варианты четко отработаны законодательными органами, поэтому за каждым украинцем с множественным гражданством остаются не только права, но и конституционные обязанности: защита Отечества, уплата налогов и т.д.

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— Мы же не придумали велосипед. Есть институты множественного гражданства во многих странах, они четко регламентированы, — пояснил дипломат.

Ранее политические эксперты, оценивая перспективы принятия множественного гражданства в Украине, указали на юридическую сложность. Ведь придется вносить изменения в Конституцию, а во время действия правового режима военного положения это сделать невозможно.

Сам Кулеба на это ответил, что норму Конституции об украинском гражданстве нельзя читать в отрыве от соответствующего Закона.

— Под нормой Конституции о едином гражданстве указана невозможность существования гражданства отдельных территориальных единиц государства. То есть нельзя быть гражданином Крыма, гражданином Закарпатья, гражданином Полтавщины. Есть одно целостное понятие гражданина Украины. И эта норма не касается института, регулирующего множественное гражданство в контексте гражданства других стран, — резюмировал глава МИД.

Напомним, президент Зеленский подчеркнул, что вопрос мобилизации в Украине — это, в первую очередь, вопрос справедливости. Военные должны быть взаимозаменяемы и уходить на заслуженный отдых.

При этом глава государства не считает, что Украине требуется сразу полмиллиона мобилизованных.

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