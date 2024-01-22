Законопроект о множественном гражданстве: как эксперты оценивают инициативу Зеленского

Сегодня, 22 января, в День Соборности Украины президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законодательную инициативу по множественному гражданству. Этот документ позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, кроме РФ.

Зеленский о такой возможности говорил еще в сентябре 2023 года на встрече с украинской общиной в Нью-Йорке.

Факты ICTV поинтересовались у экспертов, возможна ли в Украине реализация закона о множественном гражданстве во время военного положения и какие права и обязанности будут иметь люди.

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Как именно могут реализовать инициативу о множественном гражданстве?

Для начала интересно было бы посмотреть на тот законопроект, который подаст президент, в комментарии Фактам ICTV отметил кандидат политических наук, доцент Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко Игорь Рейтерович.

Вполне может идти речь, что кроме украинского гражданства, можно будет иметь и гражданство другого государства, причем не одного. Все будет зависеть от того, где проживает человек, который ассоциирует себя с Украиной.

Этот законопроект, наверное, будет направлен на две группы:

на этнических украинцев, которые много лет назад выехали из Украины и являются гражданами других стран, а законы этих стран позволяют иметь еще одно. То есть таким образом они смогут после определенной процедуры получить гражданство Украины.

учитывая предыдущие заявления президента, ключевое направление этого законопроекта — это люди, которые выехали из Украины уже во время полномасштабного вторжения России. Речь идет о тех, кто сейчас устраивает свою жизнь за рубежом и уже не собирается возвращаться.

Если законодательство этих стран позволяет иметь еще одно гражданство, тогда люди смогут сохранять украинское и приобретать гражданство другого государства.

— Иметь несколько гражданств — это нормальная история для ряда европейских стран. Это не запрещено и в Соединенных Штатах, — подчеркнул Игорь Рейтерович.

Изменения в Конституцию

Однако есть принципиальный момент, связанный с Конституцией, которая предусматривает наличие только одного гражданства. Поэтому пока без текста документа сложно сказать, что именно предлагает президент, говорит эксперт.

По его словам, в любом случае придется вносить изменения в Конституцию, а во время действия правового режима военного положения это сделать невозможно.

Может ли множественное гражданство помочь с мобилизацией

По мнению Игоря Рейтеровича, множественное гражданство не будет способствовать мобилизации в Украине.

— Люди, которые являются гражданами другого государства и захотят получить украинский паспорт, в первую очередь будут получать права, однако не обязанности. И это очень важный момент, — говорит эксперт.

Теоретически граждане другого государства могут стать на воинский учет за рубежом, и когда приедут в Украину, то их мобилизуют. Так, например, происходило в Израиле.

Однако определенным административным способом мобилизовать людей, находящихся за рубежом, вряд ли возможно.

Кроме того, здесь сразу возникает очень большая проблема равенства прав. То есть человек, который будет иметь несколько гражданств, будет пользоваться всеми правами гражданина Украины, начиная с консульской защиты, возможностей ведения бизнеса, претендовать на пенсию и т.д., но в армию его мобилизовать не будут.

— Я не сильно представляю, как это можно будет сделать без внесения изменений в Конституцию. Закон не может быть выше Конституции, — отмечает Игорь Рейтерович.

Президент Украины имеет право законодательной инициативы и может предложить изменения в Конституцию. Решение принимает Верховная Рада и должно быть 300+ голосов. Далее может быть обжалование в Конституционном Суде: не менее 50 депутатов должны собрать подписи для представления в КС. Даже и сейчас, на стадии рассмотрения законопроекта, можно подать в Конституционный Суд.

Кстати, Игорь Рейтерович сомневается, что в зале парламента удастся собрать 300+ голосов.

Зачем этот законопроект

По мнению эксперта, это может быть определенным сигналом для украинцев, которые выехали: Мы о вас заботимся, не забыли, возвращайтесь в Украину.

В документ можно будет внести определенные коррективы, тем более, что этот процесс растянется на довольно длительный период — не месяцы, а наверняка годы.

Будут ли выдавать паспорта Украины?

При приобретении множественного гражданства, по логике, людям будут выдавать именно паспорт Украины, а не какой-то другой документ.

Однако принятие закона и его воплощение в жизнь — это настолько отдаленная и сложная процедура, что вряд ли в ближайшие годы мы до этого дойдем, особенно в условиях войны, замечает Игорь Рейтерович.

Что говорят юристы

В комментарии Фактам ICTV адвокат Сергей Костыра также отмечает, что по Конституции у нас можно иметь только одно гражданство — украинское. Для права приобретать гражданство другой страны надо вносить изменения в Основной закон, а во время войны это невозможно.

По мнению адвоката, парламентарии, особенно президентское монобольшинство могут попытаться проголосовать за разрешение вносить изменения в Конституцию во время военного положения, а затем и за сами изменения. Даже могут попытаться провести референдум. Насколько такие сценарии реальны — покажет время.

А вот после войны проголосовать за закон о множественном гражданстве будет гораздо легче.

При этом адвокат в множественном гражданстве видит позитив, ведь это, например, упрощенные инвестиции в нашу экономику. Людям, которые получат в дополнение к своему паспорту еще и украинский, смогут легче открывать бизнес в Украине.

Мобилизация

Есть положение ч. 2 ст. 65 Конституции Украины, согласно которой защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины — является обязанностью граждан Украины.

По словам адвоката Сергея Костыры, в случае с принятием закона о множественном гражданстве, человек, который получит украинский паспорт, будет иметь права и обязанности по законам Украины. А закон предусматривает прохождение мобилизации гражданами.

Юрист и адвокат Ростислав Кравец в комментарии Фактам ICTV отмечает, что в большинстве стран мира в законах о двойном гражданстве четко прописаны права этих лиц. Например, они не имеют права занимать государственные должности, лишены права голосовать на выборах.

— Ну представьте себе, например, гражданин Австралии или Канады получает украинский паспорт, но он всю жизнь проживает в Австралии или Канаде, как ему голосовать? Надо, чтобы он приехал и жил здесь, платил налоги здесь, а тогда можно голосовать, — говорит адвокат.

По словам Ростислава Кравца, принятие самого закона после войны — это только начало. В будущем надо будет принимать ряд международных актов, урегулировать вопросы уплаты налогов, социального обеспечения, выплаты пенсий и тому подобное.

По мобилизации граждан других стран в украинскую армию — сначала надо видеть, что именно предлагает президент. По мнению адвоката, этот закон является преждевременным.

По словам адвоката, сначала надо урегулировать вопрос с теми украинцами, которые уже имеют двойное гражданство, и лишить их этого.

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