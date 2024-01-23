Як регулюватимуть питання податків та військової служби у разі множинного громадянства: відповідь Держміграційної служби

22 січня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство.

Глава Державної міграційної служби Наталія Науменко в етері телемарафону Єдині новини розповіла, що таке множинне громадянство і які його плюси.

Вона зазначила, що Європейська конвенція визначає множинне громадянство як одначасну належність особи до громадянства двох і більше держав.

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За словами Науменко, майже всі цивілізовані країни, зокрема члени ЄС та НАТО, мають у національному законодавстві такі принципи.

– Україна не обов’язково має укласти двосторонні угоди з іншими країнами, щоб запровадити принципи множинного громадянства. Європейська конвенція про громадянство визначає загальні принципи по відношенню до громадян інших держав, – відзначила глава Держміграційної служби.

Водночас конвенція залишає право за іншими країнами визначати, чи буде держава визнавати інше громадянство.

Науменко додала, що інші питання, що випливають з принципів множинного громадянства, будуть розглядатись на рівні МЗС.

Як сплачуватимуть податки та проходитимуть військову службу люди з множинним громадянством

За словами глави Держміграційної служби, є загальні принципи оподаткування та проходження військової служби, які також закладені у міжнародних угодах.

Вона наголосила, що той законопроєкт, який вніс вчора президент, визначає загальні правила отримання громадянства України і водночас залишає право громадянина мати іноземне громадянтсво.

Сфери, що ідуть після отримання громадянства, зокрема соціальна, медична, економічна, питання військової служби, регулюються іншими законами.

– Тому ми говоримо, що закон про громадянство неможливо приймати без врегулювання багатьох питань суспільного життя. Вони визначатимуться іншими законопроєктами. Тому ми говоримо про пакетне прийняття законодавства, що буде регулювати сферу громадянства та інші аспекти, – наголосила вона.

Переваги множинного громадянства

Науменко вказала, що для держави – це можливість залучення людського та фінансового капіталу.

Водночас для людини, яка має два коріння, це можливість не втрачати зв’язок ні з однією, ні з іншою країною. А також змога мати обов’язки та права в одній та іншій державі.

Раніше експерти, оцінюючи перспективи ухвалення множинного громадянства в Україні, вказали на юридичну складність. Адже доведеться вносити зміни до Конституції, а під час дії правового режиму воєнного стану це зробити неможливо.

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