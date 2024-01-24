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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Не ведитесь на провокации: украинцев призывают не распространять непроверенные данные о падении Ил-76

Ил-76 Іл-76
Фото: Getty Images

Граждан и СМИ до обнародования официальных заявлений или комментариев призывают воздержаться от распространения непроверенной информации о падении самолета РФ Ил-76.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

— Подчеркиваем, что враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества, — пишет ведомство.

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Координационный штаб просит ответственно относиться к распространению чувствительной информации и пользоваться только официальными источниками.

Заявление Лубинца относительно падения Ил-76

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что информационная война — не менее важна, чем борьба на фронте.

— Недавно появилась информация о падении российского военно-транспортного самолета Ил-76, как отмечают на вражеских ресурсах, на борту которого якобы находились украинские военнопленные. Сейчас я как уполномоченный ВРУ по правам человека выясняю все детали происшествия и анализирую полученную информацию, — написал он в Telegram.

Лубинец со своей стороны также призвал представителей СМИ и граждан Украины не делать преждевременных выводов и доверять только официальным источникам, а также воздержаться от распространения непроверенных данных.

— Враг коварный. И все мы знаем, какие ужасные методы РФ может использовать, чтобы дестабилизировать украинское общество. Не ведитесь на провокации, — подчеркнул он.

Напомним, 24 января военно-транспортный российский самолет Ил-76 потерпел авиакатастрофу в Корочанском районе Белгородской области. Сразу после этого в росСМИ начали распространять информацию, что на борту якобы находилось 65 пленных.

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В ГУР подтвердили, что сегодня должен был состояться обмен пленными с РФ, и отметили, что озвученная российской стороной информация о пребывании военных на борту сейчас проверяется.

Ил-76, військовий літак, Дмитрий Лубинец, Літаки, літаки РФ
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