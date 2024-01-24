Не ведіться на провокації: українців закликають не поширювати неперевірені дані про падіння Іл-76

Громадян та ЗМІ до оприлюднення офіційних заяв або коментарів закликають утриматися від поширення неперевіреної інформації щодо падіння літака РФ Іл-76.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

– Наголошуємо, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства, – пише відомство.

Координаційний штаб просить відповідально ставитися до поширення чутливої інформації та користуватися лише офіційними джерелами.

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Заява Лубінця щодо падіння Іл-76

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зауважив, що інформаційна війна — не менш важлива, ніж боротьба на фронті.

– Нещодавно з’явилася інформація про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76, як зазначають на ворожих ресурсах, на борту якого нібито перебували українські військовополонені. Наразі я як уповноважений ВРУ з прав людини з’ясовую всі деталі події та аналізую отриману інформацію, – написав він у Telegram.

Він зі свого боку також закликав представників ЗМІ та громадян України не робити передчасних висновків та довіряти лише офіційним джерелам, а також утриматися від поширення неперевірених даних.

– Ворог підступний. І всі ми знаємо, які жахливі методи РФ може використовувати, щоб дестабілізувати українське суспільство. Не ведіться на провокації, – підкреслив він.

Нагадаємо, що 24 січня військово-транспортний російський літак Іл-76 зазнав авіакатастрофи у Корочанскому районі Бєлгородської області. Одразу після цього у росЗМІ почали поширювати інформацію, що на борту нібито перебувало 65 полонених.

У ГУР підтвердили, що сьогодні мав відбутися обмін полоненими з РФ, та зазначили, що озвучена російською стороною інформація щодо перебування військових на борту наразі перевіряється.

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