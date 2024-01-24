Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Британський вертоліт Sea King: призначення та характеристики
Перевозить десант і бронетехніку: що відомо про важкий російський літак Іл-76
У Кіровоградській області потонули двоє дітей: з річки дістали 8-річного хлопчика
Втеча на швидкості та побиття: на Закарпатті подружжя намагалося “прорвати” кордон
Терміново
Ракетна атака на Київ: 22 поранених, рятувальні роботи завершено
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Не ведіться на провокації: українців закликають не поширювати неперевірені дані про падіння Іл-76

Ил-76 Іл-76
Фото: Getty Images

Громадян та ЗМІ до оприлюднення офіційних заяв або коментарів закликають утриматися від поширення неперевіреної інформації щодо падіння літака РФ Іл-76.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

– Наголошуємо, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства, – пише відомство.

Координаційний штаб просить відповідально ставитися до поширення чутливої інформації та користуватися лише офіційними джерелами.

Зараз дивляться

Заява Лубінця щодо падіння Іл-76

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зауважив, що інформаційна війна — не менш важлива, ніж боротьба на фронті.

– Нещодавно з’явилася інформація про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76, як зазначають на ворожих ресурсах, на борту якого нібито перебували українські військовополонені. Наразі я як уповноважений ВРУ з прав людини з’ясовую всі деталі події та аналізую отриману інформацію, – написав він у Telegram.

Він зі свого боку також закликав представників ЗМІ та громадян України не робити передчасних висновків та довіряти лише офіційним джерелам, а також утриматися від поширення неперевірених даних.

– Ворог підступний. І всі ми знаємо, які жахливі методи РФ може використовувати, щоб дестабілізувати українське суспільство. Не ведіться на провокації, – підкреслив він.

Нагадаємо, що 24 січня військово-транспортний російський літак Іл-76 зазнав авіакатастрофи у Корочанскому районі Бєлгородської області. Одразу після цього у росЗМІ почали поширювати інформацію, що на борту нібито перебувало 65 полонених.

У ГУР підтвердили, що сьогодні мав відбутися обмін полоненими з РФ, та зазначили, що озвучена російською стороною інформація щодо перебування військових на борту наразі перевіряється.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Іл-76, військовий літак, Дмитро Лубінець, Літаки, літаки РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Генштаб ЗСУ оприлюднив заяву на тлі падіння російського Іл-76
Не ведіться на провокації: українців закликають не поширювати неперевірені дані про падіння Іл-76
У ГУР підтвердили, що сьогодні мав відбутися обмін полоненими з РФ
Андрій Юсов - представник ГУР
Падіння Іл-76 в Бєлгородській області: що не так із версією РФ про полонених на борту літака
Падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ 24 січня 2024
Перевозить десант і бронетехніку: що відомо про важкий російський літак Іл-76
Не ведіться на провокації: українців закликають не поширювати неперевірені дані про падіння Іл-76
Іл-76 упав у Бєлгородській області РФ: він перевозив ракети до С-300 – що відомо
Не ведіться на провокації: українців закликають не поширювати неперевірені дані про падіння Іл-76

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь