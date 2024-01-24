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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Соединяла Донецк и Мариуполь: под Волновахой произошел прилет по железной дороге оккупантов

Соединяла Донецк и Мариуполь: под Волновахой произошел прилет по железной дороге оккупантов
Фото: Getty Images

В поселке Гранитное произошла бавовна в районе базирования инженерных подразделений оккупантов.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что очередной удар окончательно разбил надежду врага на железнодорожный мост.

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— Точнее, его остатки вместе с по меньшей мере 5 единицами инженерной техники. Все. Это не просто точка. Это жирный крест на потенциале железной дороги из России минимум на 2024 год. Хорошо. Спасибо всем причастным, в первую очередь в оккупации, — отметил он.

Где находится Гранитное

Гранитное относится к оккупированной части Донецкой области и находится под Волновахой. Само же железнодорожное сообщение врага, куда произошел прилет, соединяло между собой захваченные Мариуполь, Волноваху и Донецк.

Бавовна в Гранитном: повреждено железнодорожное сообщение оккупантов под Волновахой

Фото: Google Maps

Напомним, что в течение суток Вооруженные силы Украины уничтожили еще 840 российских оккупантов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 700-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Война в Украине, Волноваха, Донецкая область, Залізниця
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