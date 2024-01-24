Соединяла Донецк и Мариуполь: под Волновахой произошел прилет по железной дороге оккупантов

В поселке Гранитное произошла бавовна в районе базирования инженерных подразделений оккупантов.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что очередной удар окончательно разбил надежду врага на железнодорожный мост.

Сейчас смотрят

— Точнее, его остатки вместе с по меньшей мере 5 единицами инженерной техники. Все. Это не просто точка. Это жирный крест на потенциале железной дороги из России минимум на 2024 год. Хорошо. Спасибо всем причастным, в первую очередь в оккупации, — отметил он.

Где находится Гранитное

Гранитное относится к оккупированной части Донецкой области и находится под Волновахой. Само же железнодорожное сообщение врага, куда произошел прилет, соединяло между собой захваченные Мариуполь, Волноваху и Донецк.

Напомним, что в течение суток Вооруженные силы Украины уничтожили еще 840 российских оккупантов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 700-е сутки.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.