Лубинец категорически против предоставления дополнительных полномочий ТЦК
Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека предоставил свои рекомендации к новой редакции законопроекта о мобилизации, в том числе и относительно полномочий ТЦК.
Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона Єдині новини.
— Я категорически против предоставления дополнительных полномочий ТЦК. Это военные подразделения, которые не имеют права ограничивать права граждан Украины. Это прямое нарушение Конституции. У нас есть другие органы, которые могут внедрять подобные инструменты для людей, которые отказываются от прохождения военной службы, но это точно не могут делать ТЦК, а именно военные, — объяснил он.
Лубинец выразил надежду, что его замечания будут учтены.
11 января Верховная Рада вернула в Кабмин законопроект о мобилизации на доработку.
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