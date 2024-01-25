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Валентина Летяк, редактор ленты

Лубинец категорически против предоставления дополнительных полномочий ТЦК

Дмитро Лубінець
Фото: УНИАН

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека предоставил свои рекомендации к новой редакции законопроекта о мобилизации, в том числе и относительно полномочий ТЦК.

Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона Єдині новини.

— Я категорически против предоставления дополнительных полномочий ТЦК. Это военные подразделения, которые не имеют права ограничивать права граждан Украины. Это прямое нарушение Конституции. У нас есть другие органы, которые могут внедрять подобные инструменты для людей, которые отказываются от прохождения военной службы, но это точно не могут делать ТЦК, а именно военные, — объяснил он.

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Лубинец выразил надежду, что его замечания будут учтены.

11 января Верховная Рада вернула в Кабмин законопроект о мобилизации на доработку.

Что такое ТЦК и СП в Украине, какие у них права и обязанности — читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, військкомат, Дмитрий Лубинец, Законопроект, Мобилизация, ТЦК
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