Очень быстрая реакция со стороны РФ на падение Ил-76 в Белгородской области свидетельствует о том, что она заранее запланировала эту информационную кампанию против Украины. Поэтому мы будем требовать прозрачного международного расследования.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона Єдині новини.

Действительно ли 24 января планировался обмен военнопленными

— Я могу подтвердить, что действительно обмен планировался. Что касается ситуации с этим самолетом, юридически согласно Женевской конвенции всю ответственность за жизнь и здоровье военнопленных несет страна, которая держит их в плену… В нашем случае, даже если планировался этот обмен, РФ должна была сообщить представителям МККК, что они будут транспортировать военнопленных, чтобы юридически обеспечить достойные условия транспортировки и безопасность во время маршрута, — объяснил омбудсмен.

Поэтому, по его мнению, в этой ситуации позиция Украины абсолютно правильная — “об этом вчера сказал президент, когда обратился к международному сообществу, и мы требуем прозрачного международного расследования”.

— Сегодня я направлю письма в ООН, МККК, но поверьте, что юридически четкая реакция со стороны Украины покажет, что мы не нарушаем Женевскую конвенцию. А вот что касается международного расследования, я верю, что мы со своей стороны будем делать все, чтобы оно состоялось. Будем обращаться, предлагать несколько вариантов, привлекать экспертов, в том числе и международных, — отметил Лубинец.

В то же время он выразил убеждение, что как и со случаем в Еленовке, россияне будут делать громкие заявления, но никого не допустят к месту катастрофы и не передадут никаких материалов на анализ, а просто будут обвинять Украину.

Кто был на борту Ил-76

Омбудсмен сказал, что не владеет такой информацией. Также он не может утверждать, что там действительно были военнопленные.

— По тому анализу фото и видео, которые мы увидели, если бы там были тела, хотя я не эксперт, но считаю, если бы там действительно были наши парни, РФ это бы уже использовала. Но в этом должны разбираться эксперты, в частности международные, — подытожил Лубинец.

Что известно о падении самолета Ил-76

Днем 24 января в Белгородской области РФ упал российский военно-транспортный самолет Ил-76.

В ВСУ подтвердили факт падения российского самолета, а в Генштабе заявили, что он перевозил ракеты для ЗРК С-300, которыми в последнее время массированно обстреливают Харьковскую область.

В то же время в росСМИ сообщили, что на борту Ил-76 якобы было 65 военнопленных, три человека, которые их сопровождали, и шесть членов экипажа.

