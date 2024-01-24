РФ не сообщила Украине, как будет доставлять пленных: ГУР о падении Ил-76 и обмене

Российская сторона не поставила в известность Украину о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом во время обмена пленными.

Соответствующее заявление обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны после падения российского транспортного самолета Ил-76, в котором якобы находились украинские пленные.

Обмен пленными сегодня

В ГУР сообщили, что должен был произойти обмен пленными сегодня, однако он не состоялся. Россия утверждает, что это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил украинских пленных. Однако в разведке не имеют точной информации, кто именно находился на борту самолета и сколько людей.

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— Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена. Российских пленных военных вовремя доставили на оговоренную точку для обмена, где они находились в безопасности, — говорится в сообщении.

Безопасность украинских военных должна была обеспечить российская сторона, согласно договоренностям.

Однако Россия не предупредила украинскую сторону о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе Белгорода в определенный период времени, как неоднократно делали во время предыдущих обменов пленными.

Украинская сторона не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных.

Известно, что доставка пленных происходит как авиационным, так железнодорожным и автомобильным транспортом. В ГУР утверждают, что это свидетельствует об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных.

— Посадка транспортного самолета в 30-км зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и должна обсуждаться обеими сторонами, иначе подвергает опасности весь процесс обмена, — отмечают в ГУР.

В украинской разведке считают, что может идти речь о спланированных и преднамеренных действиях России, чтобы дестабилизировать ситуацию и ослабить международную поддержку Украины.

Источник : Минобороны

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