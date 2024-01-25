Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Инфографика
Падение Ил-76 в Белгородской области: что не так с версией РФ о пленных на борту самолета
Дата боя Усик — Фьюри: когда и где состоится поединок за звание абсолюта
Путин в очередной раз просит о переговорах, чтобы завершить войну — Bloomberg
Ил-76 упал в Белгородской области РФ: он перевозил ракеты к С-300 – что известно
Генштаб ВСУ обнародовал заявление на фоне падения российского Ил-76
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ уничтожили 950 оккупантов и сожгли 59 артсистем: потери РФ на 25 января

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки украинские защитники уничтожили 950 российских оккупантов.

Таким образом на 701-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли почти 380 тыс.

Потери РФ на 25 января 2024

  • личного состава – около 379 610 (+950),
  • танков ‒ 6 257 (+30),
  • боевых бронированных машин ‒ 11 621 (+42),
  • артиллерийских систем – 9 067 (+59),
  • реактивных систем залпового огня – 972 (+1),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 660 (+1),
  • самолетов – 331,
  • вертолетов – 324,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 7 033 (+35),
  • крылатых ракет ‒ 1 844 (+2),
  • кораблей (катеров) ‒ 23,
  • подлодок ‒ 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12 044 (+39),
  • специальной техники – 1 420 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 701-е сутки.

Сейчас смотрят

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Буданов убежден, что вскоре состоится новый обмен пленными с Россией
Кирило Буданов
Атака дронами на Запорожье: есть сбитые БпЛА, поврежден объект инфраструктуры
ВСУ уничтожили 950 оккупантов и сожгли 59 артсистем: потери РФ на 25 января
Враг атаковал Полтавскую область ракетами: есть попадание в промышленный объект
Вибухи, ППО
Падение Ил-76: Буданов обратил внимание на “ряд непонятных факторов”
ВСУ уничтожили 950 оккупантов и сожгли 59 артсистем: потери РФ на 25 января
Серия взрывов в Харькове: объявлена воздушная тревога
Вибух, атака дронів, ракетна атака

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь