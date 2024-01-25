Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ уничтожили 950 оккупантов и сожгли 59 артсистем: потери РФ на 25 января
За сутки украинские защитники уничтожили 950 российских оккупантов.
Таким образом на 701-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли почти 380 тыс.
Потери РФ на 25 января 2024
- личного состава – около 379 610 (+950),
- танков ‒ 6 257 (+30),
- боевых бронированных машин ‒ 11 621 (+42),
- артиллерийских систем – 9 067 (+59),
- реактивных систем залпового огня – 972 (+1),
- средств противовоздушной обороны ‒ 660 (+1),
- самолетов – 331,
- вертолетов – 324,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 7 033 (+35),
- крылатых ракет ‒ 1 844 (+2),
- кораблей (катеров) ‒ 23,
- подлодок ‒ 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 12 044 (+39),
- специальной техники – 1 420 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 701-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
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