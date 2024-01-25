ВСУ уничтожили 950 оккупантов и сожгли 59 артсистем: потери РФ на 25 января

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Падение Ил-76 в Белгородской области: что не так с версией РФ о пленных на борту самолета

Дата боя Усик — Фьюри: когда и где состоится поединок за звание абсолюта

Путин в очередной раз просит о переговорах, чтобы завершить войну — Bloomberg

Ил-76 упал в Белгородской области РФ: он перевозил ракеты к С-300 – что известно

Генштаб ВСУ обнародовал заявление на фоне падения российского Ил-76