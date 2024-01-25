Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ знищили 950 окупантів та спалили 59 артсистем: втрати РФ на 25 січня
Упродовж доби українські захисники знищили 950 російських окупантів.
Таким чином на 701-шу добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули майже 380 тис.
Втрати РФ на 25 січня 2024
- особового складу ‒ близько 379 610 (+950),
- танків ‒ 6 257 (+30),
- бойових броньованих машин ‒ 11 621 (+42),
- артилерійських систем – 9 067 (+59),
- реактивних систем залпового вогню – 972 (+1),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 660 (+1),
- літаків – 331,
- гелікоптерів – 324,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 033 (+35),
- крилатих ракет ‒ 1 844 (+2),
- кораблів (катерів) ‒ 23,
- підводних човнів ‒ 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 044 (+39),
- спеціальної техніки ‒ 1 420 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 701-шу добу.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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