ЗСУ знищили 950 окупантів та спалили 59 артсистем: втрати РФ на 25 січня

Упродовж доби українські захисники знищили 950 російських окупантів.

Таким чином на 701-шу добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули майже 380 тис.

Втрати РФ на 25 січня 2024

особового складу ‒ близько 379 610 (+950),

танків ‒ 6 257 (+30),

бойових броньованих машин ‒ 11 621 (+42),

артилерійських систем – 9 067 (+59),

реактивних систем залпового вогню – 972 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 660 (+1),

літаків – 331,

гелікоптерів – 324,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 033 (+35),

крилатих ракет ‒ 1 844 (+2),

кораблів (катерів) ‒ 23,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 044 (+39),

спеціальної техніки ‒ 1 420 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 701-шу добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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