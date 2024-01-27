США разрабатывают стратегию помощи Украине: что известно и как она поможет в борьбе с РФ

В администрации президента США Джо Байдена разрабатывают новую стратегию помощи Украине, которую планируют сосредоточить на отбивании новых российских наступлений, укреплении ВСУ и экономики, а не возвращении оккупированных Россией земель.

Издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщает, что идея заключается в позиционировании Украины как государства, которое сейчас удерживает позиции на поле боя. Однако Вашингтон хочет вывести Украину на другую траекторию, чтобы страна стала значительно сильнее к концу 2024 года и вышла на более устойчивый путь.

Новая стратегия помощи Украине

Планы Вашингтона направлены на разработку новой стратегии помощи Украине с привлечением почти трех десятков стран. В стратегии планируют учесть долгосрочную безопасность и экономическую поддержку.

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США намерены подготовить документ, в котором будут указаны конкретные обязательства на период до 10 лет в будущем.

От чего зависит успех

Однако в материале издания говорится, что успех стратегии почти полностью зависит от США, которая уже стала крупнейшим донором Украины в вопросе обеспечения деньгами, оборудованием и координации многосторонних усилий.

В издании отмечают, что весной администрация президента США планирует обнародовать 10-летние обязательства, составленные Госдепом и Белым домом, если запрос Джо Байдена на выделение Украине $61 млрд примет Конгресс.

Источники утверждают, что документ будет гарантировать поддержку краткосрочных военных операций, а также усиление ВСУ. Он будет включать перечень обязательств, которые дадут возможность защитить, восстановить, расширить промышленную и экспортную базы Украины.

Поддержка Украины на 2024 год

В комментарии Фактам ICTV руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, что стратегия содержит два ключевых элемента. Среди них — поддержка Украины на 2024 год и долгосрочная перспектива для устойчивости перед вызовами безопасности.

— Первое, что стоит сказать, что стратегия включает два элемента, если исходить из этой публикации. Первый элемент — это то, что Украину нужно поддержать на 2024 год. Вероятно, война с нашей стороны будет иметь оборонительный характер. Ключевая цель: находясь в активной обороне, помешать продвижению врага, прорыву и обвалу линий фронта, сконцентрироваться на уничтожении и истощении сил противника, — отметил он.

Александр Мусиенко обратил внимание, что для Украины важно иметь достаточное количество сил и средств, чтобы в дальнейшем наносить удары по военным объектам на территории Российской Федерации.

— Это является элементом на 2024 год, чтобы Украина имела возможность бить по вражеским тылам на оккупированных территориях в Крыму, продолжать уничтожение Черноморского флота РФ. Также важно для нас иметь возможность наносить удары по военным объектам на территории России. То есть иметь достаточное количество сил и средств, реализовывать такую стратегию — это важный момент, — объяснил он.

Военный эксперт считает, что в этой стратегии не нужно исключать возможность Украины переходить к наступательным действиям при определенных благоприятных условиях.

— Добавлю от себя, что я не исключал бы, что при определенных условиях Украина будет иметь возможность перейти к наступлению на отдельных участках фронта, как это предусмотрено активной обороной. Если фактически враг на каком-то участке будет разбит, если там будут у них слабые силы, будут допускать ошибки, чтобы наши силы смогли этим воспользоваться и переходить в наступление. Такого тоже нельзя исключать.

То есть в 2024 году исключить возможность наступательных действий нельзя, а они — очень важны. Именно наступательные действия дают возможность освобождать наших людей и оккупированные территории. И без продвижения на земле фактически любая авиация или ракеты не обеспечат общего нужного эффекта, — отметил аналитик.

Долгосрочные возможности

— Второй пункт, касающийся долгосрочной поддержки, важен. Он говорит о том, что США концентрируются и сосредотачиваются на том, чтобы Украина в долгосрочной перспективе имела возможности для устойчивости, экономического развития, производства оружия, то есть развивала оборонно-промышленный комплекс и индустрии, была готова к вызовам безопасности будущего. Это тоже важно, — объяснил Александр Мусиенко.

В то же время военный эксперт обратил внимание, что пока США не примут решение о выделении $61 млрд пакета в Конгрессе, тогда Украина будет полагаться на Европу.

— Конечно, акцентируется внимание на финансировании, потому что мы ожидаем, что США проголосуют за соответствующее решение. К тому времени мы полагаемся на Европу, которая сейчас сконцентрирована, консолидирована вокруг Украины и компенсирует то, что нам не добавляют США.

Также ждем пакеты вооружений — для нас это очень важно. Мы рассчитываем на то, что эти пакеты вооружений, сила, поддержка дадут возможности вести и наступательные действия, осуществить те прорывы на фронте, которые необходимы, и освобождать наши территории. Это такой расчет, — отметил он.

Что будет, если на выборах победит Трамп

Украина должна быть готова работать с любым президентом США, даже если им станет Дональд Трамп или останется на должности Джо Байден. Не лишним будет подстраховаться соответствующими соглашениями по безопасности, чтобы это не повлияло на решение по Украине.

— Что касается Трампа: мы должны быть готовы работать с любым президентом, которого выберет американский народ. И не исключено, что это будет именно Дональд Трамп или Джо Байден — это уже решать американцам, но мы должны к этому готовиться. Мы должны так же подстраховываться соответствующими соглашениями о безопасности и сотрудничестве с европейскими странами: Великобританией, Францией и США, — считает Александр Мусиенко.

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