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Украина
Екатерина Белоброва, редактор ленты

Пытались украсть 1,5 млрд грн на боеприпасах для ВСУ: СБУ вручила подозрения пяти фигурантам

Міністерство оборони України
Фото: Минобороны

Сотрудники СБУ вручили подозрения пяти фигурантам в деле о попытке присвоения 1,5 млрд грн из бюджета, выделенных на закупку 100 тысяч боеприпасов для Сил обороны Украины.

Среди подозреваемых:

  • бывший и нынешний руководители Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины;
  • руководитель и коммерческий директор компании Львовский арсенал;
  • представитель иностранной коммерческой структуры.

Один из фигурантов был задержан при попытке незаконно пересечь украинскую границу.

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Пытались украсть 1,5 млрд грн на боеприпасах для ВСУ: СБУ вручила подозрения пяти фигурантам
СБУ
Пытались украсть 1,5 млрд грн на боеприпасах для ВСУ: СБУ вручила подозрения пяти фигурантам
СБУ
Пытались украсть 1,5 млрд грн на боеприпасах для ВСУ: СБУ вручила подозрения пяти фигурантам
СБУ
Пытались украсть 1,5 млрд грн на боеприпасах для ВСУ: СБУ вручила подозрения пяти фигурантам
СБУ
Пытались украсть 1,5 млрд грн на боеприпасах для ВСУ: СБУ вручила подозрения пяти фигурантам
Пытались украсть 1,5 млрд грн на боеприпасах для ВСУ: СБУ вручила подозрения пяти фигурантам
Пытались украсть 1,5 млрд грн на боеприпасах для ВСУ: СБУ вручила подозрения пяти фигурантам
Пытались украсть 1,5 млрд грн на боеприпасах для ВСУ: СБУ вручила подозрения пяти фигурантам

Суть подозрений

По данным следствия, в августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии артснарядов с поставщиком вооружений Львовский арсенал.

Минобороны перевело на счета предприятия всю сумму, предусмотренную подписанным документом — почти 1,5 млрд грн.

После получения средств, менеджеры Львовского арсенала перечислили часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину.

Однако та не отправила ни одного артснаряда в наше государство, а полученные средства вывела в тень, переведя их на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах.

Остальные суммы от Минобороны остались на счетах Львовского арсенала, в одном из столичных банков.

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Что грозит фигурантам дела

По факту попытки хищения средств из бюджета, СБУ возбудило уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой).

В случае доказанной в суде вины, каждому из участников коррупционной схемы грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией личного имущества.

Комментарий Минобороны

В оборонном ведомстве подчеркнули, что продолжат борьбу с коррупционерами внутри собственных структур.

— У нас нет места для коррупционеров. Ведем борьбу не только против российских оккупантов, но и против внутренних предателей. Это изменения, о которых мы предупреждали, и эта работа будет продолжаться, — обозначил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Напомним, в конце 2023 года в Киеве был задержан начальник одного из Главных управлений Министерства обороны из-за его причастности к хищению 1,5 млрд грн на закупке артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины

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Источник: СБУ, Минобороны
боєприпаси, ВСУ, Корупция, Міноборони України, СБУ
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