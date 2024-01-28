Пытались украсть 1,5 млрд грн на боеприпасах для ВСУ: СБУ вручила подозрения пяти фигурантам
Сотрудники СБУ вручили подозрения пяти фигурантам в деле о попытке присвоения 1,5 млрд грн из бюджета, выделенных на закупку 100 тысяч боеприпасов для Сил обороны Украины.
Среди подозреваемых:
- бывший и нынешний руководители Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины;
- руководитель и коммерческий директор компании Львовский арсенал;
- представитель иностранной коммерческой структуры.
Один из фигурантов был задержан при попытке незаконно пересечь украинскую границу.
Суть подозрений
По данным следствия, в августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии артснарядов с поставщиком вооружений Львовский арсенал.
Минобороны перевело на счета предприятия всю сумму, предусмотренную подписанным документом — почти 1,5 млрд грн.
После получения средств, менеджеры Львовского арсенала перечислили часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину.
Однако та не отправила ни одного артснаряда в наше государство, а полученные средства вывела в тень, переведя их на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах.
Остальные суммы от Минобороны остались на счетах Львовского арсенала, в одном из столичных банков.
Что грозит фигурантам дела
По факту попытки хищения средств из бюджета, СБУ возбудило уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой).
В случае доказанной в суде вины, каждому из участников коррупционной схемы грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией личного имущества.
Комментарий Минобороны
В оборонном ведомстве подчеркнули, что продолжат борьбу с коррупционерами внутри собственных структур.
— У нас нет места для коррупционеров. Ведем борьбу не только против российских оккупантов, но и против внутренних предателей. Это изменения, о которых мы предупреждали, и эта работа будет продолжаться, — обозначил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.
Напомним, в конце 2023 года в Киеве был задержан начальник одного из Главных управлений Министерства обороны из-за его причастности к хищению 1,5 млрд грн на закупке артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины