Намагалися вкрасти 1,5 млрд грн на боєприпасах для ЗСУ: СБУ вручила підозри п’ятьом фігурантам
Співробітники СБУ вручили підозри п’ятьом фігурантам у справі про спробу присвоєння 1,5 млрд грн із бюджету, виділених на закупівлю 100 тисяч боєприпасів для Сил оборони України.
Серед підозрюваних:
- колишній і нинішній керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України;
- керівник і комерційний директор компанії Львівський арсенал;
- представник іноземної комерційної структури.
Один із фігурантів був затриманий під час спроби незаконно перетнути український кордон.
Суть підозр
За даними слідства, у серпні 2022 року чиновники уклали контракт на закупівлю оптової партії артснарядів із постачальником озброєнь Львівський арсенал.
Міноборони перевело на рахунки підприємства всю суму, передбачену підписаним документом – майже 1,5 млрд грн.
Після отримання коштів менеджери Львівського арсеналу перерахували частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну.
Проте та не відправила жодного артснаряда до нашої держави, а отримані кошти вивела в тінь, перевівши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах.
Решта суми від Міноборони залишилася на рахунках Львівського арсеналу, в одному зі столичних банків.
Що загрожує фігурантам справи
За фактом спроби розкрадання коштів із бюджету СБУ порушило кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою).
У разі доведеної в суді вини кожному з учасників корупційної схеми загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією особистого майна.
Коментар Міноборони
В оборонному відомстві наголосили, що продовжать боротьбу з корупціонерами всередині власних структур.
– Ми не маємо місця для корупціонерів. Ведемо боротьбу не лише проти російських окупантів, а й проти внутрішніх зрадників. Це зміни, про які ми попереджали, і ця робота триватиме, – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
Нагадаємо, наприкінці 2023 року в Києві було затримано начальника одного з Головних управлінь Міністерства оборони через його причетність до розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі артилерійських снарядів для Збройних сил України.