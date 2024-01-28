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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Намагалися вкрасти 1,5 млрд грн на боєприпасах для ЗСУ: СБУ вручила підозри п’ятьом фігурантам

Міністерство оборони України
Фото: Міноборони

Співробітники СБУ вручили підозри п’ятьом фігурантам у справі про спробу присвоєння 1,5 млрд грн із бюджету, виділених на закупівлю 100 тисяч боєприпасів для Сил оборони України.

Серед підозрюваних:

  • колишній і нинішній керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України;
  • керівник і комерційний директор компанії Львівський арсенал;
  • представник іноземної комерційної структури.

Один із фігурантів був затриманий під час спроби незаконно перетнути український кордон.

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Намагалися вкрасти 1,5 млрд грн на боєприпасах для ЗСУ: СБУ вручила підозри п’ятьом фігурантам
СБУ
Намагалися вкрасти 1,5 млрд грн на боєприпасах для ЗСУ: СБУ вручила підозри п’ятьом фігурантам
СБУ
Намагалися вкрасти 1,5 млрд грн на боєприпасах для ЗСУ: СБУ вручила підозри п’ятьом фігурантам
СБУ
Намагалися вкрасти 1,5 млрд грн на боєприпасах для ЗСУ: СБУ вручила підозри п’ятьом фігурантам
СБУ
Намагалися вкрасти 1,5 млрд грн на боєприпасах для ЗСУ: СБУ вручила підозри п’ятьом фігурантам
Намагалися вкрасти 1,5 млрд грн на боєприпасах для ЗСУ: СБУ вручила підозри п’ятьом фігурантам
Намагалися вкрасти 1,5 млрд грн на боєприпасах для ЗСУ: СБУ вручила підозри п’ятьом фігурантам
Намагалися вкрасти 1,5 млрд грн на боєприпасах для ЗСУ: СБУ вручила підозри п’ятьом фігурантам

Суть підозр

За даними слідства, у серпні 2022 року чиновники уклали контракт на закупівлю оптової партії артснарядів із постачальником озброєнь Львівський арсенал.

Міноборони перевело на рахунки підприємства всю суму, передбачену підписаним документом – майже 1,5 млрд грн.

Після отримання коштів менеджери Львівського арсеналу перерахували частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну.

Проте та не відправила жодного артснаряда до нашої держави, а отримані кошти вивела в тінь, перевівши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах.

Решта суми від Міноборони залишилася на рахунках Львівського арсеналу, в одному зі столичних банків.

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Що загрожує фігурантам справи

За фактом спроби розкрадання коштів із бюджету СБУ порушило кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою).

У разі доведеної в суді вини кожному з учасників корупційної схеми загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією особистого майна.

Коментар Міноборони

В оборонному відомстві наголосили, що продовжать боротьбу з корупціонерами всередині власних структур.

– Ми не маємо місця для корупціонерів. Ведемо боротьбу не лише проти російських окупантів, а й проти внутрішніх зрадників. Це зміни, про які ми попереджали, і ця робота триватиме, – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року в Києві було затримано начальника одного з Головних управлінь Міністерства оборони через його причетність до розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі артилерійських снарядів для Збройних сил України.

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Джерело: СБУ, Міноборони
боєприпаси, ЗСУ, Корупція, Міноборони України, СБУ
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